Сборная России разгромила Францию на чемпионате мира по хоккею

Российские хоккеисты с самого начала матча завладели преимуществом, забив в первые восемь минут четыре шайбы — дважды отличился Александр Радулов, по одному голу на счету Даниса Зарипова и Александра Пережогина. На десятой минуте первого периода французам удалось отквитать одну шайбу, однако спустя пять минут Алексей Терещенко вновь упрочил преимущество сборной России.