Сборная России разгромила Францию на чемпионате мира по хоккею

Российские хоккеисты с самого начала матча завладели преимуществом, забив в первые восемь минут четыре шайбы — дважды отличился Александр Радулов, по одному голу на счету Даниса Зарипова и Александра Пережогина. На десятой минуте первого периода французам удалось отквитать одну шайбу, однако спустя пять минут Алексей Терещенко вновь упрочил преимущество сборной России.
Во втором периоде Терещенко довел счет до разгромного, забросив шестую шайбу. На второй перерыв соперники ушли при счете 6:2 в пользу сборной России — на исходе второй двадцатиминутки французы во второй раз поразили ворота Александра Еременко.
Окончательный счет установил Илья Ковальчук, забросивший седьмую шайбу в заключительном отрезке матча. Отметим, что по итогам поединка Ковальчук был признан лучшим игроком в составе сборной России.
Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею сборная России уверенно переиграла Германию — 5:0. Следующим соперником россиян станут хозяева турнира, хоккеисты сборной Швейцарии, переигравшие в воскресенье немцев — 3:2. Встреча Россия- Швейцария состоится во вторник, 28 апреля.