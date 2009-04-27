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Samsung представил свой первый гуглофон

27 апреля 2009, 18:28
Первый смартфон Samsung, работающий под управлением Google Android, называется i7500. Его европейские продажи начнутся в июне текущего года. Об этом сообщается в пресс-релизе Samsung.

Samsung i7500 оснащен 3,2-дюймовым сенсорным экраном и пятимегапиксельной камерой. Его толщина равна 11,9 миллиметра.

Первый гуглофон Samsung может работать как в обычных GSM-сетях, так и в 3G. Также для передачи данных i7500 использует Wi-Fi и Bluetooth. Объем встроенной памяти смартфона — восемь гигабайт. Максимальная емкость карты памяти, поддерживаемая I7500 — 32 гигабайта.

На корпусе Samsung i7500 есть 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников. У первого в мире смартфона с платформой Android, G1, такого разъема нет.

По данным издания Unwiredview, продавать Samsung i7500 будет оператор О2. Цена этого смартфона составит около трехсот евро.

G1, первый смартфон с платформой Google Android, создала компания HTC. Он был представлен 23 сентября и поступил в продажу 22 октября 2008 года. Тогда же был опубликован исходный код платформы Android.

В настоящее время анонсировано около десяти смартфонов на базе Google Android. Но большая их часть разработана неизвестными массовому потребителю компаниями.

#Новости#Таня#Общество
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