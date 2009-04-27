Samsung представил свой первый гуглофон

Первый гуглофон Samsung может работать как в обычных GSM-сетях , так и в 3G. Также для передачи данных i7500 использует Wi-Fi и Bluetooth. Объем встроенной памяти смартфона — восемь гигабайт. Максимальная емкость карты памяти, поддерживаемая I7500 — 32 гигабайта.