Samsung представил свой первый гуглофон

Samsung i7500 оснащен 3,
Первый гуглофон Samsung может работать как в обычных
На корпусе Samsung i7500 есть 3,
По данным издания Unwiredview, продавать Samsung i7500 будет оператор О2. Цена этого смартфона составит около трехсот евро.
G1, первый смартфон с платформой Google Android, создала компания HTC. Он был представлен 23 сентября и поступил в продажу 22 октября 2008 года. Тогда же был опубликован исходный код платформы Android.
В настоящее время анонсировано около десяти смартфонов на базе Google Android. Но большая их часть разработана неизвестными массовому потребителю компаниями.