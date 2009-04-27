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Роспотребнадзор рассказал о симптомах «свиного гриппа»

27 апреля 2009, 13:27
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) направила в заинтересованные ведомства временное руководство по борьбе с вирусом гриппа свиней.

Рекомендации составлены на основании инструкций Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Как отмечается в документе, основными симптомами заболевания являются головная боль, боли в мышцах, повышенная температура, кашель, ангина, ринит, в некоторых случаях — диарея и рвота (все перечисленные симптомы аналогичны проявлениям обычного гриппа).

Новый возбудитель инфекции, распространяющийся в Мексике, представляет собой новый, ранее не встречавшийся в Северной Америке вирус гриппа типа A (H1N1). Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют предположить, что заболевание передается от человека к человеку. Новый вирус обладает устойчивостью к противовирусным препаратм амантадин, римантадин, однако чувствителен к озельтамивиру и занамивиру.

Лица, инфицированные гриппом свиней, являются заразными в течение не менее 7 дней после начала болезни, дети, особенно младшего возраста, могут оставаться заразными значительно дольше. Впрочем, в зависимости от свойств нового штамма, длительность этого периода может быть разной.

Негоспитализированным больным, у которых заражение гриппом свиней подтверждено или подозревается, рекомендуется добровольная изоляция. Госпитализированных больных рекомендуется помещать в отдельные палаты, по возможности — в изоляторе для инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем.

#Новости#Медицина#Грипп#Здоровье#Ксения#Общество
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