Роспотребнадзор рассказал о симптомах «свиного гриппа»

Новый возбудитель инфекции, распространяющийся в Мексике, представляет собой новый, ранее не встречавшийся в Северной Америке вирус гриппа типа A (H1N1). Имеющиеся на сегодняшний день данные позволяют предположить, что заболевание передается от человека к человеку. Новый вирус обладает устойчивостью к противовирусным препаратм амантадин, римантадин, однако чувствителен к озельтамивиру и занамивиру.