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Прокуратура продолжает «выбивать» зарплаты для тюменцев

27 апреля 2009, 14:25
Прокуроры Тюменской области продолжают принимать меры, направленные на ликвидацию задолженности по зарплате перед трудящимися региона.
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Тюмень

После вынесения прокуратурой Ленинского округа города Тюмени директору ООО «ДСК-Сервис» представления об устранении нарушений трудового законодательства 188 работникам организации была выдана заработная плата за февраль 2009 года в сумме более 2 млн. рублей.

Как сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре Тюменской области, за истекшую неделю прокурорами возбуждено 12 административных дел против нерадивых работодателей по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), в суды направлено 48 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 1,6 млн. рублей.

Таким образом, прокурором Тобольска в интересах 36 работников ОАО «Тюменнефтеспецстрой» предъявлены в суд исковые заявления о взыскании долгов по заработной плате на общую сумму свыше 1,3 млн. рублей. В настоящее время судом уже удовлетворено 25 исков на сумму 1 млн. рублей.

Тюменские прокуроры продолжают надзорные мероприятия по защите трудовых прав жителей региона.

#Новости#Прокуратура#Тюмень#Ксения#Общество
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