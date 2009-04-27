Прокуратура продолжает «выбивать» зарплаты для тюменцев

Как сообщили Nashgorod.ru в прокуратуре Тюменской области, за истекшую неделю прокурорами возбуждено 12 административных дел против нерадивых работодателей по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), в суды направлено 48 заявлений о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 1,6 млн. рублей.