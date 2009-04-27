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Правительство России разработает законопроекты по отмене ЕСН

27 апреля 2009, 17:34
Президент России Дмитрий Медведев поручил правительству России разработать проекты федеральных законов, предусматривающих упразднение единого социального налога (ЕСН) с 1 января 2010 года и заменой его страховыми взносами на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование.

При этом тарифы взносов будут сохранены на уровне действующей ставки ЕСН — 26 процентов.

Реформа ЕСН предполагает утяжеление налогового бремени на российские компании. По подсчетам Министерства экономического развития, из-за реформы ЕСН нагрузка на зарплаты вырастет на 36 процентов в 2010 году, а в 2011 году — на 42 процента. По этой причине, реформу было предложено перенести на год, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес. В результате, чиновники решили сохранить ставку взносов на уровне 26 процентов в 2010 году, а с 2011 года увеличить её до 34 процентов.

24 апреля 2009 года стало известно, что Министерство финансов России завершило подготовку «Основных направлений налоговой политики на 2010–2012 годы». При этом в документе не было указано никаких деталей запланированной правительством реформы ЕСН. Дело в том, что взносы, которые заменят ЕСН, не являются налогами, поэтому будут администрироваться Пенсионным фондом России (ПФР). Ранее в Минфине выступили против передачи ПФР контроля над сбором платежей.

Ранее помощник президента России Аркадий Дворкович и министр экономического развития Эльвира Набиуллина предложили компенсировать бизнесу замену ЕСН на страховые взносы. В частности, Дворкович предложил снизить с 2011 года налог на добавленную стоимость (НДС), а Набиуллина — освободить от НДС авансы и повысить до 50 процентов амортизационную премию. По мнению Кудрина, думать о снижении каких-либо налогов с 2011 года преждевременно.

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