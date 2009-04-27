Правительство России разработает законопроекты по отмене ЕСН

При этом тарифы взносов будут сохранены на уровне действующей ставки ЕСН — 26 процентов.
Реформа ЕСН предполагает утяжеление налогового бремени на российские компании. По подсчетам Министерства экономического развития,
24 апреля 2009 года стало известно, что Министерство финансов России завершило подготовку «Основных направлений налоговой политики на 2010–2012 годы». При этом в документе не было указано никаких деталей запланированной правительством реформы ЕСН. Дело в том, что взносы, которые заменят ЕСН, не являются налогами, поэтому будут администрироваться Пенсионным фондом России (ПФР). Ранее в Минфине выступили против передачи ПФР контроля над сбором платежей.
Ранее помощник президента России Аркадий Дворкович и министр экономического развития Эльвира Набиуллина предложили компенсировать бизнесу замену ЕСН на страховые взносы. В частности, Дворкович предложил снизить с 2011 года налог на добавленную стоимость (НДС), а Набиуллина — освободить от НДС авансы и повысить до 50 процентов амортизационную премию. По мнению Кудрина, думать о снижении