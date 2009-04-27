Правительство России разработает законопроекты по отмене ЕСН

Реформа ЕСН предполагает утяжеление налогового бремени на российские компании. По подсчетам Министерства экономического развития, из-за реформы ЕСН нагрузка на зарплаты вырастет на 36 процентов в 2010 году, а в 2011 году — на 42 процента. По этой причине, реформу было предложено перенести на год, чтобы не увеличивать нагрузку на бизнес. В результате, чиновники решили сохранить ставку взносов на уровне 26 процентов в 2010 году, а с 2011 года увеличить её до 34 процентов.