Память жертв геноцида армян почтили в Тюмени

" Мы хоть и живем не на родной земле, — говорят студенты, — но каждую секунду мы душой и сердцем находимся на Родине. И нас переполняет гордость за то, что никто не остался в стороне, все пришли, чтобы почтить память наших предков. Мы рады, что наш труд не остался незамеченным и был полезным для общественности. Мы и в дальнейшем будем гордо зваться Армянами».