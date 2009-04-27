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Память жертв геноцида армян почтили в Тюмени

27 апреля 2009, 16:49
24 апреля в 15.00 на мосту влюбленных собрались сотни армян, чтобы почтить память своих предков. Непосвященному могло показаться, что совершается паломничество, только вместо белой одежды черная, а вместо Кааба — мост влюбленных.
Сюжет
Тюмень

Через десять минут после начала действия, собравшиеся синхронно бросили цветы в воду. Тура напоминала пестрый цветочный ковер. Боль, пронизывающая все струны уязвленной армянской души, заставила всех невольно без объявления минуты молчания замолчать. В глазах скорбящих была и неподдельная скорбь, и армянская гордость, и острая печаль. Спустя некоторое время, старшие представители армянской диаспоры пригласили всех желающих продолжить мероприятия в кафе «Парвана». Равнодушных не оказалось, все дружно собрались и приехали в кафе, где продолжался вечер в иной атмосфере. Ведущие начали речь стихами:

«Была весна. До летних дней

На землю рухнул небосвод,

Снег пал на головы людей,

Снег, обжигающий огнем…»

Грустно и гордо. Затем один из организаторов, Андраник Санамян, голос которого перекрыл шум толпы, начал рассказ о геноциде армянского народа.

Массовое уничтожение и депортация армянского населения Западной Армении, Киликии и других провинций Османской империи осуществлялись правящими кругами Турции. В 1915–1923, предпринимая уничтожение армянского населения, правящие круги Турции намеревались достичь нескольких целей: ликвидация Армянского вопроса, что положило бы конец вмешательству европейских держав; турки избавлялись от экономической конкуренции, в их руки перешло бы все достояние армян; устранение армянского народа поможет проложить путь к захвату Кавказа, к достижению «великого идеала туранизма».

Исполнительный комитет трех получил широкие полномочия, оружие, деньги. С первых же дней войны в Турции развернулась оголтелая антиармянская пропаганда. Турецкому народу внушалось, что армяне не хотят служить в турецкой армии, что они готовы сотрудничать с врагом. Распространялись измышления о массовом дезертирстве армян из турецкой армии, о восстаниях армян, угрожавших тылу турецких войск, и т. д. Разнузданная шовинистическая пропаганда против армян особенно усилилась после первых серьезных поражений турецких войск на Кавказском фронте. В феврале 1915 военный министр Энвер отдал приказ об уничтожении армян, служащих в турецкой армии.

Далее вечер продолжили стихи и песни армянских ребят, посвященные этой дате.

" Мы хоть и живем не на родной земле, — говорят студенты, — но каждую секунду мы душой и сердцем находимся на Родине. И нас переполняет гордость за то, что никто не остался в стороне, все пришли, чтобы почтить память наших предков. Мы рады, что наш труд не остался незамеченным и был полезным для общественности. Мы и в дальнейшем будем гордо зваться Армянами».

Нели Карапетян

#Новости#История#Трагедии#Тюмень#Армения#Ксения#Общество
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