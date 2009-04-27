ООН предупредила Россию о демографических проблемах

В 1992–2007 годах естественная убыль населения РФ составила 12,3 миллиона человек. На 5,7 миллиона человек убыль компенсировала миграция. По прогнозу ООН , к 2050 году численность населения России уменьшится на 26 миллионов человек и составит 116 миллионов. Население США тем временем увеличится с 305 до 404 миллионов человек. Кстати, в 2007 году в докладе ООН на аналогичную тему говорилось, что к 2050 году численность россиян снизится до 107 миллионов человек.