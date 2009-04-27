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ООН предупредила Россию о демографических проблемах

27 апреля 2009, 13:39
Эксперты ООН считают, что в ближайшие годы демографические проблемы, в особенности старение населения, могут серьезно повлиять на экономику, социальную сферу и безопасность России. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Эксперты ООН считают, что в ближайшие годы демографические проблемы, в особенности старение населения, могут серьезно повлиять на экономику, социальную сферу и безопасность России. Об этом сообщается на официальном сайте ООН.

Согласно докладу ООН «Россия перед лицом демографических вызовов», за 2008–2025 годы число трудоспособных россиян уменьшится на 14 миллионов, а количество пенсионеров вырастет на пять миллионов. Издание «РБК-Daily» уточняет, что к 2025 году 1000 работающих граждан РФ будут обеспечивать 800 нетрудоспособных.

«По сути, демографическая ситуация в России ухудшалась все столетие. Россия прошла две поворотные точки и вплотную приблизилась к третьей — самой опасной», — сказал журналисту издания один из авторов доклада ООН, директор института демографии ГУ-ВШЭ Анатолий Вишневский. Он пояснил, что в 1964 году рождаемость перестала обеспечивать воспроизводство населения России, в 1992 году численность населения начала снижаться, а в ближайшее время российский народ ещё и постареет.

Согласно сообщению на сайте ООН, авторы доклада полагают, что власти РФ осознают серьезность положения и принимают необходимые меры для решения демографических проблем. Однако, по мнению экспертов, этих мер недостаточно. В докладе говорится, что России нужна долговременная стратегия улучшения демографической ситуации.

В стратегии должны предусматриваться меры по оздоровлению населения, методики уменьшения количества смертей, способы увеличения рождаемости и схемы адаптации общества к старению населения. Без последнего, как полагают в ООН, обойтись нельзя. Даже если сейчас рождаемость серьезно повысится, дети все равно не успеют достичь трудоспособного возраста до того, как проблема старения населения станет ощутимой.

В 1992–2007 годах естественная убыль населения РФ составила 12,3 миллиона человек. На 5,7 миллиона человек убыль компенсировала миграция. По прогнозу ООН, к 2050 году численность населения России уменьшится на 26 миллионов человек и составит 116 миллионов. Население США тем временем увеличится с 305 до 404 миллионов человек. Кстати, в 2007 году в докладе ООН на аналогичную тему говорилось, что к 2050 году численность россиян снизится до 107 миллионов человек.

До сих пор частично справиться со сложной демографической ситуацией России помогала миграция. Но из-за мирового финансового кризиса количество приезжающих в РФ мигрантов в последнее время начало снижаться.

#Новости#ООН#Россия#Мигранты#Рождаемость#Ксения#Общество
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