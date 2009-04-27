Объявлена программа Каннского кинофестиваля

Жюри фестиваля возглавит французская актриса Изабель Юппер, прославившаяся ролями в фильмах «Виолетт Нозьер» и «Церемония» Клода Шаброля, «Пианистка» Михаэля Ханеке, «8 женщин» Франсуа Озона. По его словам, в этом году организаторы фестиваля получили 4272 картины из 129 стран.
Откроет фестиваль анимационная картина Питера Доктера «Вверх» (UP), а закроет программу «Коко Шанель» Анны Фонтен и «Игорь Стравинский» Жанна Коунена. Также в кинофестивале примут участие российские картины. Фильмы «Сказка на ночь» Николая Хомерики и «Царь» Павла Лунгина будут показаны в параллельной программе «Особый взгляд» наряду с другими 17 картинами режиссеров из Франции, США, Бразилии, Колумбии и других стран. В прошлом году в программу «Особый взгляд» была включена российская картина «Тюльпан» режиссера Сергея Дворцевого. Также от России в фестивале приняла участие Валерия Гай Германика, чей фильм «Все умрут, а я останусь» был показан в рамках программы «Неделя критики».
В основном конкурсе фестиваля российские картины последний раз принимали участие в 2007 году. На главный приз претендовали сразу два российских фильма — «Изгнание» Андрея Звягинцева и «Александра» Александра Сокурова, но главный приз получила картина «4 месяца, 3 недели и 2 дня» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.