Объявлена программа Каннского кинофестиваля

Откроет фестиваль анимационная картина Питера Доктера «Вверх» (UP), а закроет программу «Коко Шанель» Анны Фонтен и «Игорь Стравинский» Жанна Коунена. Также в кинофестивале примут участие российские картины. Фильмы «Сказка на ночь» Николая Хомерики и «Царь» Павла Лунгина будут показаны в параллельной программе «Особый взгляд» наряду с другими 17 картинами режиссеров из Франции, США, Бразилии, Колумбии и других стран. В прошлом году в программу «Особый взгляд» была включена российская картина «Тюльпан» режиссера Сергея Дворцевого. Также от России в фестивале приняла участие Валерия Гай Германика, чей фильм «Все умрут, а я останусь» был показан в рамках программы «Неделя критики».