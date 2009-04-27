Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» — два дня в Тюмени

Мюзикл «Notre Dame de Paris», премьера которого состоялась в сентябре 1998 года в Париже, стал значительным событием в театральной жизни. Композитор Риккардо Коччанте и автор либретто Люк Пламондон создали шедевр, который был обречен на успех и любовь зрителей. Этот спектакль внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый коммерчески успешный мюзикл по итогам первого года показа на сцене. А ария «Belle» до сих пор является во всем мире самым узнаваемым и популярным хитом — гимном любви. Завоевав любовь зрителей в Канаде, США, Франции, Англии, Испании, Италии и Корее, покорив сердца московской публики, трагическая история любви Квазимодо к цыганке Эсмеральде продолжает жить в новой полной версии музыкального спектакля «Собор Парижской Богоматери», для которого специально были разработаны новые режиссерские и хореографические решения, созданы новые костюмы и декорации.
Исполнители — актеры премьерного состава мюзикла, шедшего с 2002 по 2004 годы на сцене Московского театра оперетты — Светлана Светикова (Эсмеральда), Александр Маракулин (Фролло), Сергей Ли (Клопен), Эдуард Шульжевский (Феб де Шатопер), Андрей Белявский (Квазимодо), Александр Постоленко (Гренгуар).
Александр Маракулин авторами мюзикла был признан лучшим исполнителем роли священника Фролло, а Светлана Светикова была самой молодой в мире исполнительницей роли Эсмеральды.
Живой звук, великолепный вокал и талантливая актерская игра, захватывающий и трогательный сюжет, костюмы, декорации, высокопрофессиональная хореография — доставят зрителям огромную радость и оставят незабываемое впечатление.