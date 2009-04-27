Мюзикл «Нотр-Дам де Пари» — два дня в Тюмени

Мюзикл «Notre Dame de Paris», премьера которого состоялась в сентябре 1998 года в Париже, стал значительным событием в театральной жизни. Композитор Риккардо Коччанте и автор либретто Люк Пламондон создали шедевр, который был обречен на успех и любовь зрителей. Этот спектакль внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый коммерчески успешный мюзикл по итогам первого года показа на сцене. А ария «Belle» до сих пор является во всем мире самым узнаваемым и популярным хитом — гимном любви. Завоевав любовь зрителей в Канаде, США, Франции, Англии, Испании, Италии и Корее, покорив сердца московской публики, трагическая история любви Квазимодо к цыганке Эсмеральде продолжает жить в новой полной версии музыкального спектакля «Собор Парижской Богоматери», для которого специально были разработаны новые режиссерские и хореографические решения, созданы новые костюмы и декорации.