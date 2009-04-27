Ленинский округ: порядок на территории под контролем квартальных

Также на территории Ленинского округа была проведена работа по выявлению брошенного автотранспорта: направлялись запросы в ОГИБДД по городу Тюмени для получения информации о собственниках автомобиля с целью идентификации транспортных средств; квартальными совместно со службой участковых уполномоченных милиции составлялись акты осмотра транспортного средства; владельцам автотранспорта были вручены уведомления на вывоз транспортного средства с территории округа; на обнаруженные транспортные средства заводились учетные карточки; проводилась работа по уведомлению собственников транспортных средств о вероятности принудительной эвакуации автомобиля. В первом квартале по предписаниям собственниками (самостоятельно) было эвакуировано 133 транспортных средства. Информация об обнаруженных 14 брошенных транспортных средствах размещена на сайте администрации города Тюмени.