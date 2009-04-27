Ленинский округ: порядок на территории под контролем квартальных

В задачи подрядных организаций входит комплексное обслуживание и благоустройство территории Ленинского административного округа. В комплекс услуг по текущему содержанию территории имущественных комплексов наряду с услугами по содержанию дворовых (придомовых) территорий, ремонту малых архитектурных форм, текущему уходу за зелеными насаждениями в обязательном порядке входят и услуги по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.
Ежедневно на улицы округа выходит 43 единицы спецтехники, 215 работников ручной подборки, из них 177дворников и 38 разнорабочих — сообщает управа Ленинского района.
В целях выявления нарушений и организации системного контроля за текущим содержанием территории имущественных комплексов, квартальными Ленинского округа за первый квартал текущего года выполнялись следующее работы:
— ежедневно отслеживалась санитарное состояние имущественных комплексов округа;
— осуществлялся контроль за состоянием всех видов форм внешнего благоустройства, освещения, содержания фасадов зданий, заборов, урн, вывесок на зданиях, домовых номерных знаков
На территории округа квартальными была проведена проверка 2214 домов на наличие указателей названий улиц и номеров. В результате выявлена потребность в установке 104 указателей улиц с номерами домов и 1527 указателей номера подъезда с указанием нумерации квартир. Вся информация направлена в управляющие жилищные компании;
— ежедневно проводилась работа по выявлению несоблюдения графиков вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, по результатам проделанной работы составлялись отчеты с приложением фотоматериалов (которые направляются в комитет по информатизации).
В первом квартале 2009 года квартальными было составлено четыре протокола за неподбор мусора, просыпавшегося на контейнерную площадку, и за нарушение графика. За загрязнение или засорение общественных мест (не произведен вывоз ТБО) на хозяйствующих субъектов квартальными составлено 11 протоколов;
— ежедневно квартальными имущественных комплексов осуществлялся контроль за выполнением подрядными организациями своих обязанностей по текущему содержанию территории округа, а также за деятельностью компаний, управляющих жилищным фондом и ТСЖ.
Также на территории Ленинского округа была проведена работа по выявлению брошенного автотранспорта: направлялись запросы в ОГИБДД по городу Тюмени для получения информации о собственниках автомобиля с целью идентификации транспортных средств; квартальными совместно со службой участковых уполномоченных милиции составлялись акты осмотра транспортного средства; владельцам автотранспорта были вручены уведомления на вывоз транспортного средства с территории округа; на обнаруженные транспортные средства заводились учетные карточки; проводилась работа по уведомлению собственников транспортных средств о вероятности принудительной эвакуации автомобиля. В первом квартале по предписаниям собственниками (самостоятельно) было эвакуировано 133 транспортных средства. Информация об обнаруженных 14 брошенных транспортных средствах размещена на сайте администрации города Тюмени.
Квартальными было составлено 110 протоколов в отношении собственников транспортных средств, припаркованных на газонах и детских площадках.
Квартальные постоянно работают непосредственно с населением по вопросам благоустройства территорий имущественных комплексов, отвечая на вопросы, предложения и жалобы населения Ленинского административного округа. Жители и хозяйствующие субъекты обращаются к квартальным как напрямую по сотовому телефону, так и в отдел имущественных комплексов. В отделе имущественных комплексов ведется журнал обращений граждан.