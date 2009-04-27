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Ленинский округ: порядок на территории под контролем квартальных

27 апреля 2009, 11:10
Порядок и чистоту на улицах и во дворах Ленинского округа обеспечивают квартальные, сотрудники МУ «Служба заказчика Ленинского округа» и подрядные организации.

В задачи подрядных организаций входит комплексное обслуживание и благоустройство территории Ленинского административного округа. В комплекс услуг по текущему содержанию территории имущественных комплексов наряду с услугами по содержанию дворовых (придомовых) территорий, ремонту малых архитектурных форм, текущему уходу за зелеными насаждениями в обязательном порядке входят и услуги по вывозу твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Ежедневно на улицы округа выходит 43 единицы спецтехники, 215 работников ручной подборки, из них 177дворников и 38 разнорабочих — сообщает управа Ленинского района.

В целях выявления нарушений и организации системного контроля за текущим содержанием территории имущественных комплексов, квартальными Ленинского округа за первый квартал текущего года выполнялись следующее работы:

— ежедневно отслеживалась санитарное состояние имущественных комплексов округа;

— осуществлялся контроль за состоянием всех видов форм внешнего благоустройства, освещения, содержания фасадов зданий, заборов, урн, вывесок на зданиях, домовых номерных знаков и т. д.

На территории округа квартальными была проведена проверка 2214 домов на наличие указателей названий улиц и номеров. В результате выявлена потребность в установке 104 указателей улиц с номерами домов и 1527 указателей номера подъезда с указанием нумерации квартир. Вся информация направлена в управляющие жилищные компании;

— ежедневно проводилась работа по выявлению несоблюдения графиков вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, по результатам проделанной работы составлялись отчеты с приложением фотоматериалов (которые направляются в комитет по информатизации).

В первом квартале 2009 года квартальными было составлено четыре протокола за неподбор мусора, просыпавшегося на контейнерную площадку, и за нарушение графика. За загрязнение или засорение общественных мест (не произведен вывоз ТБО) на хозяйствующих субъектов квартальными составлено 11 протоколов;

— ежедневно квартальными имущественных комплексов осуществлялся контроль за выполнением подрядными организациями своих обязанностей по текущему содержанию территории округа, а также за деятельностью компаний, управляющих жилищным фондом и ТСЖ.

Также на территории Ленинского округа была проведена работа по выявлению брошенного автотранспорта: направлялись запросы в ОГИБДД по городу Тюмени для получения информации о собственниках автомобиля с целью идентификации транспортных средств; квартальными совместно со службой участковых уполномоченных милиции составлялись акты осмотра транспортного средства; владельцам автотранспорта были вручены уведомления на вывоз транспортного средства с территории округа; на обнаруженные транспортные средства заводились учетные карточки; проводилась работа по уведомлению собственников транспортных средств о вероятности принудительной эвакуации автомобиля. В первом квартале по предписаниям собственниками (самостоятельно) было эвакуировано 133 транспортных средства. Информация об обнаруженных 14 брошенных транспортных средствах размещена на сайте администрации города Тюмени.

Квартальными было составлено 110 протоколов в отношении собственников транспортных средств, припаркованных на газонах и детских площадках.

Квартальные постоянно работают непосредственно с населением по вопросам благоустройства территорий имущественных комплексов, отвечая на вопросы, предложения и жалобы населения Ленинского административного округа. Жители и хозяйствующие субъекты обращаются к квартальным как напрямую по сотовому телефону, так и в отдел имущественных комплексов. В отделе имущественных комплексов ведется журнал обращений граждан.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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