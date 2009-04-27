Каждый пятый автомобиль в России подлежит утилизации

Общее число «старых» машин составляет около шести миллионов штук — как сообщает агентство «Автостат», они занимают 18,75 процента парка легковых автомобилей в нашей стране. Причем, по мнению экспертов, большинство из них уже не эксплуатируются.
Почти половина машин (2,8 миллиона штук), подлежащих утилизации, — это автомобили, выпущенные Волжским автозаводом; два миллиона автомобилей — модели других российских марок, и 1,2 миллиона — это иномарки. Стоит отметить, что по итогам 2008 года машины, чей возраст превышает 20 лет, занимали почти четверть (около 25 процентов) российского автопарка.
Между тем, средний возраст российского автомобиля сейчас составляет 12 лет, причем 51 процент из них были выпущены больше десяти лет назад, а на относительно «молодые» автомобили (не старше пяти лет) приходится лишь 26 процентов автопарка. Для сравнения, в Европе средний возраст легковых автомобилей составляет всего 8,5 года, а в США — 9,2 года.