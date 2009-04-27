Каждый пятый автомобиль в России подлежит утилизации

Между тем, средний возраст российского автомобиля сейчас составляет 12 лет, причем 51 процент из них были выпущены больше десяти лет назад, а на относительно «молодые» автомобили (не старше пяти лет) приходится лишь 26 процентов автопарка. Для сравнения, в Европе средний возраст легковых автомобилей составляет всего 8,5 года, а в США — 9,2 года.