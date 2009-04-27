Капитан сборной России по хоккею согласился играть урезанным составом

Морозов считает, что здоровые хоккеисты успеют восстановиться к матчу со Швейцарией, и сил на эту игру должно хватить.
По ходу чемпионата мира, стартовавшего 24 апреля, сборная России потеряла защитника Антона Волченкова и нападающих Александра Фролова и Даниса Зарипова. Волченков в первом матче с Германией (5:0) получил перелом плюсневой кости правой ступни и на первенстве планеты больше не сыграет.
Фролов заболел и пропустил игры с Германией и Францией (7:2), но его возвращение в строй ожидается в ближайшие дни. Зарипов в матче с Францией отыграл лишь первый период. Главный тренер Вячеслав Быков отказался говорить о здоровье хоккеиста, а сам Зарипов сказал, что он
Матч с французами россияне заканчивали в девять нападающих, однако Морозов не видит сложностей в том, чтобы сыграть в три звена форвардов и со Швейцарией. Этот матч состоится 28 апреля, а его победитель выйдет во второй групповой этап
Морозов отметил также, что его расстроила потеря Волченкова, но теперь команде надо «смотреть вперед и ориентироваться на тех ребят, которые у нас есть». Что касается отсутствия Зарипова в двух периодах в матче с Францией, то, по словам капитана сборной России, французы — не тот соперник, на игре с которым потеря Зарипова могла бы сказаться.
На первый этап чемпионата мира тренеры сборной России могли заявить 23 хоккеистов, но заявили лишь 21 — двух вратарей и 19 полевых игроков. Перед вторым групповым турниром тренеры могут увеличить количество хоккеистов до 25 (трех вратарей и 22 полевых игроков), а перед