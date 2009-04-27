Капитан сборной России по хоккею согласился играть урезанным составом

Морозов отметил также, что его расстроила потеря Волченкова, но теперь команде надо «смотреть вперед и ориентироваться на тех ребят, которые у нас есть». Что касается отсутствия Зарипова в двух периодах в матче с Францией, то, по словам капитана сборной России, французы — не тот соперник, на игре с которым потеря Зарипова могла бы сказаться.