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Капитан сборной России по хоккею согласился играть урезанным составом

27 апреля 2009, 17:51
Капитан сборной России по хоккею Алексей Морозов заявил, что команда сможет завершить первый групповой турнир чемпионата мира без больных и травмированных игроков.

Морозов считает, что здоровые хоккеисты успеют восстановиться к матчу со Швейцарией, и сил на эту игру должно хватить.

По ходу чемпионата мира, стартовавшего 24 апреля, сборная России потеряла защитника Антона Волченкова и нападающих Александра Фролова и Даниса Зарипова. Волченков в первом матче с Германией (5:0) получил перелом плюсневой кости правой ступни и на первенстве планеты больше не сыграет.

Фролов заболел и пропустил игры с Германией и Францией (7:2), но его возвращение в строй ожидается в ближайшие дни. Зарипов в матче с Францией отыграл лишь первый период. Главный тренер Вячеслав Быков отказался говорить о здоровье хоккеиста, а сам Зарипов сказал, что он чем-то отравился.

Матч с французами россияне заканчивали в девять нападающих, однако Морозов не видит сложностей в том, чтобы сыграть в три звена форвардов и со Швейцарией. Этот матч состоится 28 апреля, а его победитель выйдет во второй групповой этап ЧМ-2009 с первого места в группе В.

Морозов отметил также, что его расстроила потеря Волченкова, но теперь команде надо «смотреть вперед и ориентироваться на тех ребят, которые у нас есть». Что касается отсутствия Зарипова в двух периодах в матче с Францией, то, по словам капитана сборной России, французы — не тот соперник, на игре с которым потеря Зарипова могла бы сказаться.

На первый этап чемпионата мира тренеры сборной России могли заявить 23 хоккеистов, но заявили лишь 21 — двух вратарей и 19 полевых игроков. Перед вторым групповым турниром тренеры могут увеличить количество хоккеистов до 25 (трех вратарей и 22 полевых игроков), а перед плей-офф могут сделать две замены.

#Новости#Россия#Спорт#Хоккей#Ксения
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