Форумчане NGR обеспокоены кризисом и закрытием ТРЦ «Колумб»

NashGorod.ru продолжает мониторинг того, что сильнее всего затронуло души наших форумчан. Буря, ураган, выборы президента, мировые открытия — выбор тем для обсуждения безграничен. Мы же лишь подводим итоги того, что вам интересно.
Когда у жителя Тюмени появляется вопрос, на который он не может найти ответ, куда он бежит? Правильно, на форум Nashgorod.ru. Безумная любовь настигла одного из наших новичков. Не могу, говорит он, ничего с собой поделать. Старые добрые форумчане охотно поделились с пламенным юношей советами, как не наскучить девушке. Может быть, вы тоже знаете особый секрет?
Ажиотаж вокруг кризиса не утихает. Слухи, что все будет ещё только хуже, не радуют, и люди потихоньку начинают урезать свои расходы. А от чего вы не можете отказаться даже во время кризиса? Этот вопрос активно обсуждается прямо сейчас.
Может быть, эта тема так же была навеяна кризисом, а может быть, и нет. Как бы то ни было, тема вызвала интерес у многих посетителей нашего форума. Вы готовы стать донором органов после смерти? Зайдите на форум и посмотрите, сколько людей дали ответ «да».
Генетически модифицированные продукты. ГМО. Вас пугают эти слова? Человека, создавшего тему о вреде генной инженерии, пугают. Дискуссия разгорелась нешуточная. Противоборствующие стороны приводят весомые аргументы в поддержку своих слов. Читайте!
Для жителей Московского тракта новость о том, что тюменский суд приостановил эксплуатацию ТРЦ «Колумб», стала нерадостной. Где теперь покупать продукты, где будут работать люди, да и вообще, правда ли все это? Добро пожаловать обсудить на наш форум!
Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации — здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению!