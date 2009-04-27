Ещё одна победа в копилку спортивной славы Тюмени

9 стремительных партий, из них 7 побед и две ничьи — именно таким был путь юного тюменца, кандидата в мастера спорта Даниила Юффы, к первому месту в Первенстве России по быстрым шахматам среди юношей до 12 лет.
24—25 апреля в городе Дагомысе 90 юных спортсменов приняли участие в турнире по быстрым шахматам. Быстрота реакции, умение принять единственно правильное решение, разносторонний анализ ситуации, большой соревновательный опыт позволили Даниилу повторить результат 2007 года и вновь стать первым.
Тренер Даниила — Прокопчук Евгений Викторович, международный гроссмейстер.