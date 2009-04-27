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Ещё одна победа в копилку спортивной славы Тюмени

27 апреля 2009, 17:07
9 стремительных партий, из них 7 побед и две ничьи — именно таким был путь юного тюменца, кандидата в мастера спорта Даниила Юффы, к первому месту в Первенстве России по быстрым шахматам среди юношей до 12 лет.
Сюжет
Тюмень

24—25 апреля в городе Дагомысе 90 юных спортсменов приняли участие в турнире по быстрым шахматам. Быстрота реакции, умение принять единственно правильное решение, разносторонний анализ ситуации, большой соревновательный опыт позволили Даниилу повторить результат 2007 года и вновь стать первым.

Тренер Даниила — Прокопчук Евгений Викторович, международный гроссмейстер.

#Новости#Шахматы#Тюмень#Ксения#Спорт
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