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Эксперты прогнозируют 50-процентный спад рынка отечественного автопрома

27 апреля 2009, 19:37
Несмотря на господдержку, спад авторынка в Росии может составить 50 процентов по итогам года. Такой прогноз озвучил замглавы Минпромторга РФ Андрей Дементьев, выступая на заседании Экспертного совета по автопрому в Госдуме.

В отдельных сферах автомобильной промышленности спад будет просто катастрофическим: спрос на грузовые автомобили может упасть на 80 процентов, а автобусов — на 72 процента. Чтобы выйти из кризиса, по мнению Дементьева, необходимо стимулировать производство, добиваться большей локализации, расширять сбыт, разрабатывать новые модели, выходить не внешние рынки и поддерживать финансовую стабильность автопредприятий.

В качестве положительного примера государственной поддержки финподдержки замглавы Минпромторга назвал «КамАЗ». «С помощью госзаказа основная часть продукции „КамАЗа“ будет закуплена. Кроме того, сбыту продукции компании также помогут лизинговые схемы», — пояснил Дементьев.

#Новости#Автомобили#Россия#Транспорт#Ксения#Общество
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