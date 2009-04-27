Эксперты прогнозируют 50-процентный спад рынка отечественного автопрома

В отдельных сферах автомобильной промышленности спад будет просто катастрофическим: спрос на грузовые автомобили может упасть на 80 процентов, а автобусов — на 72 процента. Чтобы выйти из кризиса, по мнению Дементьева, необходимо стимулировать производство, добиваться большей локализации, расширять сбыт, разрабатывать новые модели, выходить не внешние рынки и поддерживать финансовую стабильность автопредприятий.
В качестве положительного примера государственной поддержки финподдержки замглавы Минпромторга назвал «КамАЗ». «С помощью госзаказа основная часть продукции „КамАЗа“ будет закуплена. Кроме того, сбыту продукции компании также помогут лизинговые схемы», — пояснил Дементьев.