Эксперты прогнозируют 50-процентный спад рынка отечественного автопрома

В отдельных сферах автомобильной промышленности спад будет просто катастрофическим: спрос на грузовые автомобили может упасть на 80 процентов, а автобусов — на 72 процента. Чтобы выйти из кризиса, по мнению Дементьева, необходимо стимулировать производство, добиваться большей локализации, расширять сбыт, разрабатывать новые модели, выходить не внешние рынки и поддерживать финансовую стабильность автопредприятий.