Бюджетная Lada Kalina будет стоить до 200 000 рублей

Об этом в номере за 27 апреля пишет газета «Ведомости».
Как рассказали изданию два
Тем временем в
Стоимость проекта оценивается руководством «АвтоВАЗа» в 3,3 миллиарда рублей, часть из которых уже вложена в разработку новой модели. Однако, по словам источников газеты, для начала производства необходима поддержка государства, предоставить которую в конце марта пообещал
О планах «АвтоВАЗа» начать производство дешевой машины с использованием узлов и агрегатов Lada Kalina стало известно в середине февраля. Сообщалось, что модель под условным названием «автомобиль доступный» будет рассчитана на покупателей «классики» и моделей семейства Samara.
Сертификация, размещение заказов у поставщиков и подготовка производства займут не менее полутора лет, по истечении которых можно будет говорить о возможном начале сборки нового автомобиля. Объемы производства новой машины пока не определены.