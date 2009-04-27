Бюджетная Lada Kalina будет стоить до 200 000 рублей

Как рассказали изданию два топ-менеджера «АвтоВАЗа», пожелавшие остаться неназванными, завод уже разработал ряд решений, позволяющий снизить цену на новый автомобиль до 200 тысяч рублей. Однако, заметили собеседники «Ведомостей», «АвтоВАЗ» намерен ещё больше снизить цену на бюджетный автомобиль. Предполагается, что сделать это удастся за счет использования более дешевых материалов интерьера, крепежных элементов и других компонентов.