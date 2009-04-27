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Бюджетная Lada Kalina будет стоить до 200 000 рублей

27 апреля 2009, 14:04
Стоимость новой дешевой машины, создаваемой Волжским автомобильным заводом на базе Lada Kalina, не будет превышать 200 тысяч рублей.

Об этом в номере за 27 апреля пишет газета «Ведомости».

Как рассказали изданию два топ-менеджера «АвтоВАЗа», пожелавшие остаться неназванными, завод уже разработал ряд решений, позволяющий снизить цену на новый автомобиль до 200 тысяч рублей. Однако, заметили собеседники «Ведомостей», «АвтоВАЗ» намерен ещё больше снизить цену на бюджетный автомобиль. Предполагается, что сделать это удастся за счет использования более дешевых материалов интерьера, крепежных элементов и других компонентов.

Тем временем в пресс-службе «АвтоВАЗа» комментировать такую информацию отказались.

Стоимость проекта оценивается руководством «АвтоВАЗа» в 3,3 миллиарда рублей, часть из которых уже вложена в разработку новой модели. Однако, по словам источников газеты, для начала производства необходима поддержка государства, предоставить которую в конце марта пообещал премьер-министр РФ Владимир Путин.

О планах «АвтоВАЗа» начать производство дешевой машины с использованием узлов и агрегатов Lada Kalina стало известно в середине февраля. Сообщалось, что модель под условным названием «автомобиль доступный» будет рассчитана на покупателей «классики» и моделей семейства Samara.

Сертификация, размещение заказов у поставщиков и подготовка производства займут не менее полутора лет, по истечении которых можно будет говорить о возможном начале сборки нового автомобиля. Объемы производства новой машины пока не определены.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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