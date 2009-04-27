Антикризисный «люкс» для тюменцев

Родоначальник среднеразмерных
В
Кроме того, появилось бессчетное количество маленьких нововведений, которые в массе своей существенно улучшили автомобиль. Взять, например, пороги — постоянно пачкающие брюки в других автомобилях, у «Лексуса» они прикрыты нижней частью дверей, так что при
Превосходно оснащенный RX350
По сравнению с «немецкой тройкой» это очень даже выгодное предложение, которое жители города оценили по достоинству. Уже сейчас очередь на кроссовер растянулась на пару месяцев, а не будь такой непростой финансовой обстановки в стране, можно было бы предполагать количество покупателей и на четыре месяца ожидания. И это неудивительно, ведь Lexus RX350 — это антикризисный «люкс».