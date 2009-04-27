Антикризисный «люкс» для тюменцев

В шоу-руме представлен Lexus RX350 в топ-комплектации «Premium». Об особенностях модели рассказал Кахабер Кавтарадзе. «Новый RX стал больше: длина увеличилась на 41 мм (4770 мм), а колёсная база — на 26 (2741 мм). Оснащение богатое: в «базе» есть десять подушек безопасности, включая две коленные для передних седоков, и даже голосовое управление мультимедийной системой. А за доплату доступны «музыка» Mark Levinson, система проецирования информации на лобовое стекло и умные фары, которые не только подсвечивают повороты, но и сами переключают свет с дальнего на ближний, чтобы не слепить водителей встречных машин. А также — превентивная система безопасности Pre-Collision System. Модернизированный мотор V6 3.5 выдаёт 275 сил (было 270). Кроме того, теперь ему положен шестиступенчатый «автомат» взамен пятидиапазонного. Но вместо постоянного полного привода с дифференциалом, блокируемым вискомуфтой, теперь подключаемый — Active Torque Control, в котором электроника управляет муфтой в приводе задних колёс сообразно дорожным условиям.