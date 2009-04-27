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Антикризисный «люкс» для тюменцев

27 апреля 2009, 10:09
Одиннадцать лет — немалый срок и по человеческим меркам, а уж в автомобильном мире, где период обновления моделей составляет 3–4 года, и вовсе пропасть. Тем не менее, именно спустя 11 лет компания Lexus представила абсолютно новое поколение кроссовера RX.

Родоначальник среднеразмерных премиум-паркетников появился на свет в далеком ныне 1998 году, а 2003 появилось вторая генерация модели, которую вполне можно было назвать глубоким рестайлингом «первенца». В таком виде автомобиль продавался вплоть до прошлого года. Продавался, надо сказать, довольно неплохо и завоевал сердца покупателей во всех уголках земного шара. Поддержать эту славную традицию доверили Lexus RX350 третьего поколения — совершенно новой и передовой в технологическом плане машине. Вниманию тюменцев японскую новинку представил официальный дилер марки Lexus салон «Верра-Моторс».

В шоу-руме представлен Lexus RX350 в топ-комплектации «Premium». Об особенностях модели рассказал Кахабер Кавтарадзе. «Новый RX стал больше: длина увеличилась на 41 мм (4770 мм), а колёсная база — на 26 (2741 мм). Оснащение богатое: в «базе» есть десять подушек безопасности, включая две коленные для передних седоков, и даже голосовое управление мультимедийной системой. А за доплату доступны «музыка» Mark Levinson, система проецирования информации на лобовое стекло и умные фары, которые не только подсвечивают повороты, но и сами переключают свет с дальнего на ближний, чтобы не слепить водителей встречных машин. А также — превентивная система безопасности Pre-Collision System. Модернизированный мотор V6 3.5 выдаёт 275 сил (было 270). Кроме того, теперь ему положен шестиступенчатый «автомат» взамен пятидиапазонного. Но вместо постоянного полного привода с дифференциалом, блокируемым вискомуфтой, теперь подключаемый — Active Torque Control, в котором электроника управляет муфтой в приводе задних колёс сообразно дорожным условиям.

Кроме того, появилось бессчетное количество маленьких нововведений, которые в массе своей существенно улучшили автомобиль. Взять, например, пороги — постоянно пачкающие брюки в других автомобилях, у «Лексуса» они прикрыты нижней частью дверей, так что при посадке-высадке можно не переживать за чистоту одежды. Казалось бы, мелочь, но именно благодаря таким незначительным деталям и держится репутация марки как надежного, удобного и комфортабельного автомобиля. Немаловажным фактором является и цена.

Превосходно оснащенный RX350 2009-го модельного года по цене существенно ниже своих немецких конкурентов, выпущенных в прошлом году, а предлагает такие элементы комфорта и безопасности, которые по праву можно назвать технологиями завтрашнего дня. И стоит всё это богатство не так уж и дорого — от 2 600 619 рублей за «базовую» комплектацию Executive до 2 958 748 в максимальном оснащении Premium.

По сравнению с «немецкой тройкой» это очень даже выгодное предложение, которое жители города оценили по достоинству. Уже сейчас очередь на кроссовер растянулась на пару месяцев, а не будь такой непростой финансовой обстановки в стране, можно было бы предполагать количество покупателей и на четыре месяца ожидания. И это неудивительно, ведь Lexus RX350 — это антикризисный «люкс».

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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