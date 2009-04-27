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Альманах «Тобольск и вся Сибирь» — среди лучших книг года

27 апреля 2009, 10:47
Альманах «Тобольск и вся Сибирь» изданный Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска», стал лауреатом 18-го конкурса, проводимого Ассоциацией книгоиздателей России «АСКИ» — «Лучшие книги года», в номинации «Лучшая книга, способствующая развитию регионов России».

Как сообщает Комитет по туризму администрации Тобольска, в очередном конкурсе по итогам 2008 года приняли участие 236 издательств и издающих организаций из 41 региона России. На конкурс поступило 855 названий.

К оценке книг были привлечены эксперты из Московского государственного университета печати, Московского государственного университета культуры и искусства, Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, еженедельника «Книжное обозрение», а также представители организаций — соучредителей конкурса.

Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» был основан в 1994 году.

Весь период своего существования Фонд, выполняя свою главную задачу по пропаганде историко-культурного наследия Тобольска, немало сделал по привлечению внимания к городу с целью сохранения его наследия, а также активно проводил просветительскую работу, направленную на воспитание патриотизма и любви к своей малой родине.

#Новости#Литература#Таня#Культура
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