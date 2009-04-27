Альманах «Тобольск и вся Сибирь» — среди лучших книг года

Как сообщает Комитет по туризму администрации Тобольска, в очередном конкурсе по итогам 2008 года приняли участие 236 издательств и издающих организаций из 41 региона России. На конкурс поступило 855 названий.
К оценке книг были привлечены эксперты из Московского государственного университета печати, Московского государственного университета культуры и искусства, Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, еженедельника «Книжное обозрение», а также представители организаций — соучредителей конкурса.
Общественный благотворительный фонд «Возрождение Тобольска» был основан в 1994 году.
Весь период своего существования Фонд, выполняя свою главную задачу по пропаганде