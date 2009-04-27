Альманах «Тобольск и вся Сибирь» — среди лучших книг года

Весь период своего существования Фонд, выполняя свою главную задачу по пропаганде историко-культурного наследия Тобольска, немало сделал по привлечению внимания к городу с целью сохранения его наследия, а также активно проводил просветительскую работу, направленную на воспитание патриотизма и любви к своей малой родине.