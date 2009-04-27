Абрамович и Усманов остались в списке богатейших британцев

Составители рейтинга отмечают, что совокупное состояние 1000 богатейших британцев в 2009 году оценивается в 258,27 миллиарда фунтов стерлингов, что на 37 процентов меньше, чем годом ранее. Число миллиардеров, проживающих в Великобритании, за прошедший год снизилось с 75 до 43 человек. Минимальное состояние, необходимое для попадания в тысячу самых богатых, в 2009 году составило 55 миллионов фунтов. Годом ранее нижние строчки в рейтинге богачей занимали британцы, в распоряжении которых находилось не менее 80 миллионов фунтов стерлингов.