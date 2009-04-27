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Абрамович и Усманов остались в списке богатейших британцев

27 апреля 2009, 08:59
Россиянин Роман Абрамович сохранил второе место в списке самых богатых жителей Великобритании, который ежегодно составляет газета The Sunday Times.

Состояние Романа Абрамовича составители рейтинга, опубликованного 25 апреля газетой The Telegraph, оценивают в 7 миллиардов фунтов стерлингов, что на 4,7 миллиарда меньше, чем годом ранее.

В список самых богатых людей Великобритании вновь вошел и ещё один россиянин — совладелец лондонского футбольного клуба «Арсенал» бизнесмен Алишер Усманов. В рейтинге 2009 года он занимает 18-е место с состоянием в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов. В 2008 году The Sunday Times оценивал состояние Усманова в 5,7 миллиарда фунтов стерлингов, что позволяло ему занять пятую строчку.

Первое место в рейтинге самых богатых жителей Великобритании сохранил сталелитейный магнат Лакшми Миттал. По сравнению с 2008 годом его состояние сократилось на 16,9 миллиарда фунтов стерлингов. Однако оставшиеся у Миттала 10,8 миллиарда фунтов все равно позволяют ему возглавлять список богачей.

Замыкает тройку лидеров рейтинга богатейших жителей Великобритании герцог Вестминстерский с 6,5 миллиарда фунтов стерлингов. С 2008 года герцог Вестминстерский — крупнейший землевладелец Великобритании — стал беднее всего на 500 миллионов фунтов.

Составители рейтинга отмечают, что совокупное состояние 1000 богатейших британцев в 2009 году оценивается в 258,27 миллиарда фунтов стерлингов, что на 37 процентов меньше, чем годом ранее. Число миллиардеров, проживающих в Великобритании, за прошедший год снизилось с 75 до 43 человек. Минимальное состояние, необходимое для попадания в тысячу самых богатых, в 2009 году составило 55 миллионов фунтов. Годом ранее нижние строчки в рейтинге богачей занимали британцы, в распоряжении которых находилось не менее 80 миллионов фунтов стерлингов.

Рейтинг The Sunday Times Rich List делится на несколько категорий, в том числе самых богатых британцев, шотландцев, женщин, молодых миллионеров и представителей шоу-бизнеса. Список богатых музыкантов был обнародован 24 апреля. Его возглавили Клайв Калдер (Clive Calder) — создатель лейбла Zomba Records. На втором месте композитор Эндрю Ллойд Веббер, а третье место занял Пол Маккартни.

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