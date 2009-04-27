326 специалистов претендуют на звание лучшего юриста Тюменского региона

До 30 апреля конкурсантам предстоит ответить на 6 вопросов по различным отраслям права. При поступлении от участника конкурсной работы ей присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности. Каждый ответ жюри оценивает по 10-балльной системе. При этом учитываются полнота использования действующего законодательства, логика авторской аргументации и наличие предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства. 20 участников, набравших наибольшее количество баллов, встретятся 5 июня во втором (очном) туре для выполнения тестовых заданий.