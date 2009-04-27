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326 специалистов претендуют на звание лучшего юриста Тюменского региона

27 апреля 2009, 10:46
Завершился сбор заявок на участие в пятом областном конкурсе «Юрист-профессионал — 2009». Всего в борьбу за звание лучшего юриста региона вступили 326 специалистов (256 заявок пришли из Тюмени, 70 — с юга области, Югры и Ямала).

До 30 апреля конкурсантам предстоит ответить на 6 вопросов по различным отраслям права. При поступлении от участника конкурсной работы ей присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности. Каждый ответ жюри оценивает по 10-балльной системе. При этом учитываются полнота использования действующего законодательства, логика авторской аргументации и наличие предложений по совершенствованию федерального и областного законодательства. 20 участников, набравших наибольшее количество баллов, встретятся 5 июня во втором (очном) туре для выполнения тестовых заданий.

В конкурсе «Юрист-профессионал — 2009» принимают участие специалисты Тюменской городской Думы, Арбитражного суда Тюменской области, Управления Министерства Юстиции РФ по Тюменской области, ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Тюменской области, Управления Росздравнадзора по Тюменской области, Тюменской таможни, Управления Федерального казначейства по Тюменской области, ОАО «Ростелеком», ЗАО Консалтинговая Компания «ПРЭФИШ», ОАО «Завод БКУ», Региональной энергитической комиссии Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, ООО «Тюменский хлебомакаронный комбинат», Тюменского юридического института МВД России, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» и др.

Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, считается победителем и получает главный приз — ноутбук с комплектом Систем КонсультантПлюс и их бесплатное годовое сопровождение. Победитель в номинации «Финансовая и налоговая специализация» — ноутбук, а победитель в номинации «Государственное и муниципальное управление». — 30 тысяч рублей от Тюменской областной Думы.

Конкурс проходит в пятый раз. Всего в нем приняли участие более 1600 юристов. Организаторы конкурса — Тюменская областная Дума, ООО «полное ПРАВО» (региональный центр Сети КонсуьтантПлюс) и Союз юристов Тюменской области.

Информация о конкурсе по телефонам (3452) 59-32-10.

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