326 специалистов претендуют на звание лучшего юриста Тюменского региона

До 30 апреля конкурсантам предстоит ответить на 6 вопросов по различным отраслям права. При поступлении от участника конкурсной работы ей присваивается индивидуальный номер для соблюдения анонимности. Каждый ответ жюри оценивает по
В конкурсе «
Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами и памятными сувенирами. Конкурсант, набравший наибольшее количество баллов, считается победителем и получает главный приз — ноутбук с комплектом Систем КонсультантПлюс и их бесплатное годовое сопровождение. Победитель в номинации «Финансовая и налоговая специализация» — ноутбук, а победитель в номинации «Государственное и муниципальное управление». — 30 тысяч рублей от Тюменской областной Думы.
Конкурс проходит в пятый раз. Всего в нем приняли участие более 1600 юристов. Организаторы конкурса — Тюменская областная Дума,
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