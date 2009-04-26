Число жертв свиного гриппа растет: 81 человек скончался

Эксперты ВОЗ направляются в Мексику. Министерство здравоохранения страны запаслось миллионом доз антивирусной вакцины.
По словам властей, все общественные мероприятия отложены. Два футбольных матча, на которые билеты были уже раскуплены, прошли при пустых трибунах во избежание возможного распространения вируса.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку свиного гриппа в Мексике и США заболеванием, «вызывающим международную тревогу». В заявлении ВОЗ после чрезвычайных международных консультаций из Женевы с ведущими мировыми эпидемиологами и специалистами в области гриппозных заболеваний, в частности, говорится, что «нынешние события создают чрезвычайную ситуацию, вызывающую обеспокоенность» в мире.
В то же время эксперты ВОЗ считают, что им необходимо больше информации для того, чтобы повысить с нынешнего третьего до четвертого или пятого уровень угрозы инфицирования вирусом «свиного гриппа» для населения. Третий уровень предполагает отсутствие риска передачи вируса от человека к человеку.
По данным ВОЗ, первые случаи заболевания новым видом гриппа у людей были обнаружены 18 марта в районе мексиканской столицы.
Власти США устанавливают источник заражения людей на юге страны гриппом свиней, сообщили РИА «Новости» в Центре контроля и профилактики заболеваний (Атланта, штат Джорджия) при министерстве здравоохранения США.
«Расследование идет непрерывно. Мы устанавливаем источник заражения, а также провеяем людей, которые могли заразиться», — сказал представитель Центра.
По его словам, эпидемиологи подтверждают 11 случаев заражения людей гриппом свиней в США: семь человек заболели в Калифорнии, в Техасе — двое, в Канзасе — двое.
Представитель Центра рассказал, что во всех округах, где были зафиксированы заражения, работают эпидемиологи. Семь врачей находятся в Калифорнии, один — в Техасе. Центр также отправил своих специалистов в Мексику, откуда, предположительно, проник вирус.
У президента Барака Обамы со здоровьем все хорошо, свиной грипп в Мексике он не подхватил. В этом заверил в субботу журналистов
Британские эксперты, внимательно отслеживающие ситуацию со вспышкой свиного гриппа в Мексике и США, призвали британцев, побывавших недавно в Мексике и США, незамедлительно пройти обследование у врачей при наличии схожих симптомов.
Пока эксперты Соединенного Королевства воздерживаются от рекомендаций не посещать Мексику и США, однако сообщили, что «осуществляют самый тщательный мониторинг ситуации и работают в тесной связи с британским правительством в свете оценки угрозы заболевания для британских граждан». Согласно обнародованному в субботу в Лондоне заявлению Агентства здравоохранения, в «Великобритании и других странах Европы случаи свиного гриппа пока не зарегистрированы».
По крайней мере в некоторых случаях заражения была выявлена новая разновидность штамма H1N1 свиного гриппа — дыхательной болезни, которая поражает свиней, отмечает ВВС.
Как правило, она не передается от животного человеку, однако отдельные случаи были зарегистрированы, в основном среди людей, тесно контактировавших со свиньями.
H1N1 — штамм, который вызывает обычную сезонную вспышку гриппа среди людей, но в его новой разновидности обнаружен генетический материал тех видов штамма, которые, как правило, поражают свиней и птиц.
Вирус распространяется