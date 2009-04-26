Число жертв свиного гриппа растет: 81 человек скончался

Пока эксперты Соединенного Королевства воздерживаются от рекомендаций не посещать Мексику и США, однако сообщили, что «осуществляют самый тщательный мониторинг ситуации и работают в тесной связи с британским правительством в свете оценки угрозы заболевания для британских граждан». Согласно обнародованному в субботу в Лондоне заявлению Агентства здравоохранения, в «Великобритании и других странах Европы случаи свиного гриппа пока не зарегистрированы».