Россия разгромила Германию в первом матче чемпионата мира по хоккею

Во втором периоде россияне продолжали атаковать, однако увеличить отрыв в счете не сумели. Заключительная двадцатиминутка началась с гола Антона Курьянова, который реализовал выход один на один. Окончательный счет в матче установил Данис Зарипов — он замкнул точную передачу Алексея Морозова, когда россияне играли «пять на три».