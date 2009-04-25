nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Россия разгромила Германию в первом матче чемпионата мира по хоккею

25 апреля 2009, 12:52
Сборная России начала выступление на чемпионате мира по хоккею в Швейцарии с разгромной победы над командой Германии. Матч завершился со счетом 5:0. Трансляцию вел телеканал «Спорт».

Российские хоккеисты имели подавляющее преимущество на протяжении всей встречи. На первый перерыв команды ушли при счете 3:0 — шайбы забросили Олег Сапрыкин, Илья Ковальчук и Сергей Зиновьев. В концовке периода ещё один бросок Зиновьева пришелся в штангу.

Во втором периоде россияне продолжали атаковать, однако увеличить отрыв в счете не сумели. Заключительная двадцатиминутка началась с гола Антона Курьянова, который реализовал выход один на один. Окончательный счет в матче установил Данис Зарипов — он замкнул точную передачу Алексея Морозова, когда россияне играли «пять на три».

Во втором матче чемпионата сборная Канады разгромила команду Белоруссии со счетом 6:1. По две шайбы у канадцев забросили Дэни Хитли и Стивен Стэмкос.

#Новости#Россия#Германия#Хоккей#Таня#Спорт
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25