Россия разгромила Германию в первом матче чемпионата мира по хоккею

Российские хоккеисты имели подавляющее преимущество на протяжении всей встречи. На первый перерыв команды ушли при счете 3:0 — шайбы забросили Олег Сапрыкин, Илья Ковальчук и Сергей Зиновьев. В концовке периода ещё один бросок Зиновьева пришелся в штангу.
Во втором периоде россияне продолжали атаковать, однако увеличить отрыв в счете не сумели. Заключительная двадцатиминутка началась с гола Антона Курьянова, который реализовал выход один на один. Окончательный счет в матче установил Данис Зарипов — он замкнул точную передачу Алексея Морозова, когда россияне играли «пять на три».
Во втором матче чемпионата сборная Канады разгромила команду Белоруссии со счетом 6:1. По две шайбы у канадцев забросили Дэни Хитли и Стивен Стэмкос.