Касперский стал лауреатом Госпремии в области науки и технологий

В голосовании за кандидатов, которых было представлено 16, приняли участие 33 члена Совета по науке. Президент России Дмитрий Медведев на заседании не присутствовал. Согласно правилам, свой голос можно было отдать сразу за несколько кандидатов. Меньше всех из лауреатов голосов набрал Касперский — 29. В списке кандидатур также был президент РЖД Владимир Якунин, который получил всего четыре голоса.