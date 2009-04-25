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Касперский стал лауреатом Госпремии в области науки и технологий

25 апреля 2009, 13:46
Совет по науке, технологиям и образованию при президенте России определил лауреатов Государственной премии в области науки и технологий, пишет газета «Коммерсант».

Согласно принятому решению, премию, вручение которой состоится 12 июня 2009 года, получат астрофизик Дмитрий Варшалович, виросолог Иосиф Атабеков и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Каждый из лауреатов получит по пять миллионов рублей.

Доктор физико-математических наук Дмитрий Варшалович, профессор кафедры «Космических исследований» Санкт-Петербургского университета, является автором более 200 научных публикаций в области астрофизики. Иосиф Атабеков является заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета и завотделом биохимии вирусов растении НИИ физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ. В 1994 году он уже становился лауреатом Госпремии за цикл работ по вирусологии.

Евгений Касперский является основателем, ведущим разработчиком и владельцем контрольного пакета акций компании «Лаборатория Касперского», занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности.

В голосовании за кандидатов, которых было представлено 16, приняли участие 33 члена Совета по науке. Президент России Дмитрий Медведев на заседании не присутствовал. Согласно правилам, свой голос можно было отдать сразу за несколько кандидатов. Меньше всех из лауреатов голосов набрал Касперский — 29. В списке кандидатур также был президент РЖД Владимир Якунин, который получил всего четыре голоса.

В прошлом году Госпремия России в области науки и технологии была вручена академику Владимиру Арнольду, академику Андрею Зализняку и завкафедрой полимеров МГУ Алексею Хохлову.

Государственная премия России в области науки и технологии присуждается ежегодно с 1992 года. Победители премии, помимо денежного вознаграждения, традиционно получают диплом, почетный знак Государственной премии и удостоверение к нему, а также фрачный знак лауреата Госпремии России.

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