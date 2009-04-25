Касперский стал лауреатом Госпремии в области науки и технологий

Согласно принятому решению, премию, вручение которой состоится 12 июня 2009 года, получат астрофизик Дмитрий Варшалович, виросолог Иосиф Атабеков и генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский. Каждый из лауреатов получит по пять миллионов рублей.
Доктор
Евгений Касперский является основателем, ведущим разработчиком и владельцем контрольного пакета акций компании «Лаборатория Касперского», занимающейся разработкой программного обеспечения в области компьютерной безопасности.
В голосовании за кандидатов, которых было представлено 16, приняли участие 33 члена Совета по науке. Президент России Дмитрий Медведев на заседании не присутствовал. Согласно правилам, свой голос можно было отдать сразу за несколько кандидатов. Меньше всех из лауреатов голосов набрал Касперский — 29. В списке кандидатур также был президент РЖД Владимир Якунин, который получил всего четыре голоса.
В прошлом году Госпремия России в области науки и технологии была вручена академику Владимиру Арнольду, академику Андрею Зализняку и завкафедрой полимеров МГУ Алексею Хохлову.
Государственная премия России в области науки и технологии присуждается ежегодно с 1992 года. Победители премии, помимо денежного вознаграждения, традиционно получают диплом, почетный знак Государственной премии и удостоверение к нему, а также фрачный знак лауреата Госпремии России.