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«Золотые» выпускники школ Югры получат по 15 тысяч рублей

24 апреля 2009, 16:44
По 15 тысяч рублей получат обладатели золотых медалей «За особые успехи в учении», по 12 тысяч рублей — серебряных медалей или дипломов с отличием об окончании средних, начальных профессиональных учебных заведений Югры.
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Югра

Такое решение подписал губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Александр Филипенко.

В соответствии с документом, призеры окружных олимпиад по предметам и окружных конкурсов профессионального мастерства, а также победители окружного этапа федеральной научно-социальной программы для школьников «Шаг в будущее» получат по 7,5 тысяч рублей.

Выпускникам средних общеобразовательных школ, которые стали обладателями двух и более грантов, успешно сдавшим вступительные экзамены в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, зачисленным на обучение на коммерческой основе, предоставляется право подать заявление о компенсации оплаты обучения за счет средств фонда Поколений Югры. Кроме того, в случаях трудного материального положения — оплаты проезда к месту учебы и обратно, проживания в общежитии вуза, стипендии.

Как сообщили в пресс-службе фонда Поколений автономного округа, списки кандидатов на получение грантов готовит департамент образования и науки региона.

«Предполагается, что в этом году образовательные гранты фонда Поколений получат около 1 150 выпускников образовательных учреждений Югры. На эти цели уже зарезервировано 16 миллионов рублей. Реализация социальных программ является одной из важных сфер деятельности фонда Поколений Ханты-Мансийского автономного округа. Нашу поддержку уже ощутили многие югорчане», — отметил генеральный директор исполнительной дирекции фонда Александр Кондырев.

#Новости#Югра#Школы#Таня#Общество
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