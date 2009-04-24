«Золотые» выпускники школ Югры получат по 15 тысяч рублей

Выпускникам средних общеобразовательных школ, которые стали обладателями двух и более грантов, успешно сдавшим вступительные экзамены в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, зачисленным на обучение на коммерческой основе, предоставляется право подать заявление о компенсации оплаты обучения за счет средств фонда Поколений Югры. Кроме того, в случаях трудного материального положения — оплаты проезда к месту учебы и обратно, проживания в общежитии вуза, стипендии.