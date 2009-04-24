«Золотые» выпускники школ Югры получат по 15 тысяч рублей

Такое решение подписал губернатор
В соответствии с документом, призеры окружных олимпиад по предметам и окружных конкурсов профессионального мастерства, а также победители окружного этапа федеральной
Выпускникам средних общеобразовательных школ, которые стали обладателями двух и более грантов, успешно сдавшим вступительные экзамены в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, зачисленным на обучение на коммерческой основе, предоставляется право подать заявление о компенсации оплаты обучения за счет средств фонда Поколений Югры. Кроме того, в случаях трудного материального положения — оплаты проезда к месту учебы и обратно, проживания в общежитии вуза, стипендии.
Как сообщили в
«Предполагается, что в этом году образовательные гранты фонда Поколений получат около 1 150 выпускников образовательных учреждений Югры. На эти цели уже зарезервировано 16 миллионов рублей. Реализация социальных программ является одной из важных сфер деятельности фонда Поколений