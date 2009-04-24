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Западно-Сибирский банк Сбербанка России увеличил объемы кредитования бизнеса

24 апреля 2009, 11:40
Западно-Сибирский банк Сбербанка России в марте 2009 года предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму 13 млрд. 126,5 млн. руб.
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Тюмень

В сравнении с февралем текущего года объемы кредитования юридических лиц увеличились в 1,3 раза.

В марте корпоративным клиентам в ХМАО и ЯНАО выдано порядка 7 млрд. руб., предприятиям юга Тюменской области — около 3,7 млрд. руб., Омской области — более 2,4 млрд. руб. Выполняя правительственную задачу об ежемесячном увеличении объемов кредитования, Западно-Сибирский банк Сбербанка России обеспечивает стабильную работу региональных предприятий, реализацию значимых для региона инвестиционных проектов.

В соответствии с кредитной политикой Сбербанка России особая финансовая поддержка оказывается малому бизнесу, отраслям, гарантирующим удовлетворение жизненно важных потребностей населения и выполняющих жизнеобеспечивающие функции (торговля, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство). Всего за первый квартал текущего года Западно-Сибирский банк Сбербанка России инвестировал в реальный сектор экономики свыше 26,7 млрд. рублей.

#Новости#Тюмень#Бизнес#Кредитование#Банки#Ксения#Экономика
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