Западно-Сибирский банк Сбербанка России увеличил объемы кредитования бизнеса

В соответствии с кредитной политикой Сбербанка России особая финансовая поддержка оказывается малому бизнесу, отраслям, гарантирующим удовлетворение жизненно важных потребностей населения и выполняющих жизнеобеспечивающие функции (торговля, ЖКХ , транспорт, сельское хозяйство). Всего за первый квартал текущего года Западно-Сибирский банк Сбербанка России инвестировал в реальный сектор экономики свыше 26,7 млрд. рублей.