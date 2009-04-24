Западно-Сибирский банк Сбербанка России увеличил объемы кредитования бизнеса

В сравнении с февралем текущего года объемы кредитования юридических лиц увеличились в 1,3 раза.
В марте корпоративным клиентам в ХМАО и ЯНАО выдано порядка 7 млрд. руб., предприятиям юга Тюменской области — около 3,7 млрд. руб., Омской области — более 2,4 млрд. руб. Выполняя правительственную задачу об ежемесячном увеличении объемов кредитования,
В соответствии с кредитной политикой Сбербанка России особая финансовая поддержка оказывается малому бизнесу, отраслям, гарантирующим удовлетворение жизненно важных потребностей населения и выполняющих жизнеобеспечивающие функции (торговля, ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство). Всего за первый квартал текущего года