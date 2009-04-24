В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей

Ялуторовский городской суд вынес приговор в отношении
Как установило следствие, Перепелица, являясь владельцем двух автосалонов в гг. Ялуторовске и Ишиме, организовал преступную группу для хищения денежных средств у банков, работающих по программе автокредитования граждан. В её состав вошли начальник службы безопасности Перепелицы — Озеров, коммерсант Усольцев, а также супруги Диевы, работавшие кредитными экспертами в акционерных коммерческих банках «Росбанк» и «МДМ Банк».
Указанные лица получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.
Для заключения фиктивных договоров мошенники использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но впоследствии от его покупки отказывались. Кроме того, Озеров специально занялся ростовщичеством (займом денег под проценты), чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.
Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате
Обман вскрылся после того, как банк от граждан стал требовать уплаты процентов по кредитам.
От незаконных действий Перепелицы, Озерова, Усольцева, Диевых пострадали четыре акционерных коммерческих банка — «Росбанк», «Собинбанк», «МДМ Банк», «Юниаструм Банк». Общая сумма похищенных средств составила более 25 млн. рублей. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью кредитного эксперта банка Диева смогли незаконно получить кредиты на сумму в 15,7 млн. рублей.
Общий размер похищенных мошенниками в банках денежных средств в период с ноября 2004 г. по июль 2006 г. составил более 25 млн. рублей.
Уголовное дело в суде рассматривалось в период с февраля 2008 по апрель 2009 гг. Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств признал Валерия Перепелицу, Сергея Усольцева, Сергея Озерова, Андрея и Оксану Диевых виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном размере).
Валерий Перепелица приговорен к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы; Андрей Диев — к 6 годам заключения, Сергей Озеров — к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Всем предстоит отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура области.
Оксана Диева и Сергей Усольцев осуждены каждый к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.