В Тюменской области осуждены мошенники, похитившие в банках более 25 млн. рублей

Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате и т. д. ) и направляли их в банк. На основании указанных документов банк предоставлял автокредит, перечисляя денежные средства на расчетный счет автосалона, где якобы осуществлялось приобретение автомобиля. Поступавшие денежные средства мошенники похищали.