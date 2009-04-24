В Тюмени завершилась акция «Чистые окна ветеранам!»

32 ветеранам ВОВ и труда была оказана бытовая помощь. Подростки из трудовых объединений, в преддверии праздника, посетили ветеранов проживающих на территории Восточного округа вымыли им окна, убрали в квартире, поздравили их с наступающим праздником и вручили поздравительные открытки от имени руководителя управы Восточного административного округа Владислава Григорьевича Черкашина. Ветераны в ответ выразили благодарность в адрес подростков и организаторов акции.