В Тюмени завершилась акция «Чистые окна ветеранам!»

32 ветеранам ВОВ и труда была оказана бытовая помощь. Подростки из трудовых объединений, в преддверии праздника, посетили ветеранов проживающих на территории Восточного округа вымыли им окна, убрали в квартире, поздравили их с наступающим праздником и вручили поздравительные открытки от имени руководителя управы Восточного административного округа Владислава Григорьевича Черкашина. Ветераны в ответ выразили благодарность в адрес подростков и организаторов акции.
Особое внимание при проведении акции было уделено организации охраны труда несовершеннолетних участников, для них были организованны инструктажи по охране труда и личной безопасности. С каждым трудовым объединением квартиру ветерана посещал волонтер из добровольческого движения «Данко», специалисты управы ВАО или представитель службы заказчика управы ВАО.
Всего в акции участвовало более 80 человек.
Организаторами акции выступили Тюменский