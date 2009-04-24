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В Тюмени завершилась акция «Чистые окна ветеранам!»

24 апреля 2009, 11:59
23 апреля на территории Восточного административного округа закончилась акция «Чистые окна ветеранам!», посвященная празднованию 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Тюмень

32 ветеранам ВОВ и труда была оказана бытовая помощь. Подростки из трудовых объединений, в преддверии праздника, посетили ветеранов проживающих на территории Восточного округа вымыли им окна, убрали в квартире, поздравили их с наступающим праздником и вручили поздравительные открытки от имени руководителя управы Восточного административного округа Владислава Григорьевича Черкашина. Ветераны в ответ выразили благодарность в адрес подростков и организаторов акции.

Особое внимание при проведении акции было уделено организации охраны труда несовершеннолетних участников, для них были организованны инструктажи по охране труда и личной безопасности. С каждым трудовым объединением квартиру ветерана посещал волонтер из добровольческого движения «Данко», специалисты управы ВАО или представитель службы заказчика управы ВАО.

Всего в акции участвовало более 80 человек.

Организаторами акции выступили Тюменский социально-деловой центр и управа Восточного административного округа города Тюмени.

#Новости#Тюмень#Ветераны#Благотворительность#Ксения#Общество
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