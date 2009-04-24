В Тюмени представят фотоальбом «Вдохновение»

Объекты энергетики, промышленности, благоустройства, наследия культуры и архитектуры… за последние несколько лет существенно преобразились и изменились. Это вдохновило команду лучших фотохудожников города на поиск неожиданных и эффектных ракурсов привычных мест.
Лица старой, новой, родной и такой незнакомой Тюмени — в фотоальбоме «Вдохновение».
В создании фотоальбома приняли участие как известные фотохудожники города (Олег Пашук, Дмитрий Зеленин, Павел Анущенко, Дмитрий Изосимов, Игорь Ковалев, Сергей Шаповал, Сергей Русанов), так и фотографы неформального общества «ФотоФиниш».