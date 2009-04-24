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В Тюмени представят фотоальбом «Вдохновение»

24 апреля 2009, 14:53
27 апреля в 16.00 в здании администрации города Тюмени «Департамент фотографии и дизайна» проводит выставку-презентацию фотоальбома города Тюмени «Вдохновение», изданного по инициативе городской администрации.
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Тюмень

Объекты энергетики, промышленности, благоустройства, наследия культуры и архитектуры… за последние несколько лет существенно преобразились и изменились. Это вдохновило команду лучших фотохудожников города на поиск неожиданных и эффектных ракурсов привычных мест.

Лица старой, новой, родной и такой незнакомой Тюмени — в фотоальбоме «Вдохновение».

В создании фотоальбома приняли участие как известные фотохудожники города (Олег Пашук, Дмитрий Зеленин, Павел Анущенко, Дмитрий Изосимов, Игорь Ковалев, Сергей Шаповал, Сергей Русанов), так и фотографы неформального общества «ФотоФиниш».

#Новости#Тюмень#Фотография#Таня#Культура
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