В Тюмени почтят память жертв Чернобыльской катастрофы

В устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие более двух тысяч тюменцев и жителей Тюменской области. Наш земляк Борис Евдокимович Щербина был назначен председателем правительственной комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС. За проявленные героизм и мужество 125 тюменских ликвидаторов были отмечены государственными наградами.