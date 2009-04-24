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В Тюмени почтят память жертв Чернобыльской катастрофы

24 апреля 2009, 10:41
26 апреля в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф в Тюмени отметят 23 годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.
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Тюмень

Радиационная катастрофа, произошедшая на Украине, стала крупнейшей в мире аварией, повлекшей массовые человеческие жертвы. Радиационному загрязнению подверглись 19 российских регионов, а также ¾ территории Европы, включая Украину и Белоруссию.

В устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие более двух тысяч тюменцев и жителей Тюменской области. Наш земляк Борис Евдокимович Щербина был назначен председателем правительственной комиссии по ликвидации аварии на ЧАЭС. За проявленные героизм и мужество 125 тюменских ликвидаторов были отмечены государственными наградами.

По данным департамента социального развития Тюменской области, в настоящее время в регионе проживает 1627 человек, подвергшихся воздействию радиации. Всего за 23 года прошедшие со дня трагедии мы потеряли 193 тюменца, более 250 стали инвалидами, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.

Ликвидаторы Чернобыльской АЭС создали в Тюмени областную общественную организацию Общероссийской организации «Союз Чернобыль» и городскую общественную благотворительную организацию «Союз Чернобыль». 26 апреля в городе запланировано проведение следующих мероприятий:

— в 10 часов состоится возложение цветов к памятнику Бориса Щербины (сквер Немцова);

— с 10.30 до 11.30 пройдет поминальная служба в часовне Благоверного князя Дмитрия Донского и всех воинов погибших за Отчество (сквер им. Губкина);

— с 12 до13 часов будут проведены митинг и возложение цветов на месте будущего памятника жертвам радиационных аварий и катастроф (сквер на ул. Минской, напротив Текутьевского кладбища).

По предварительным данным в памятных мероприятиях примут участие более 200 человек, в том числе консул Украины и представитель Белоруссии.

#Новости#История#Трагедии#Тюмень#Ксения#Общество
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