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В Тюмени изменилась базовая тарифная ставка в отрасли ЖКХ

24 апреля 2009, 10:14
По официальному сообщению центрального комитета общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения предприятиям и организациям ЖКХ (письмо от 10 апреля 2009 года № 01/104), присоединившимся к Отраслевому тарифному соглашению в ЖКХ Тюменской области на 2008—2010 гг. (Соглашение), базовая месячная тарифная ставка рабочего первого разряда с 1 апреля 2009 года составила 3 689 рублей — сообщает департамент жилищно-коммунальной политики Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

В соответствии с письмом Федеральной службы государственной статистики от 07.04.2009 года № 28–810/7–190, сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в первом квартале этого года составил 5,4%. В связи с чем, предприятиям и организациям ЖКХ при расчете расходов на оплату труда с 1 апреля 2009 года необходимо учитывать базовую тарифную ставку рабочего первого разряда в размере не ниже 3 689 руб.

#Новости#Тюмень#ЖКХ#Ксения#Общество
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