В Тюмени изменилась базовая тарифная ставка в отрасли ЖКХ

В соответствии с письмом Федеральной службы государственной статистики от 07.04.2009 года № 28–810/7–190, сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению в первом квартале этого года составил 5,4%. В связи с чем, предприятиям и организациям ЖКХ при расчете расходов на оплату труда с 1 апреля 2009 года необходимо учитывать базовую тарифную ставку рабочего первого разряда в размере не ниже 3 689 руб.