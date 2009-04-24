В австрийской столице началась неделя российского кино

На открытии перед собравшимися выступил сам режиссер «Исчезнувшей империи» и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. «Правильнее назвать это мероприятие — «неделей „Мосфильма“, поскольку мы привезли киноленты только нашего производства», — рассказал он журналистам.
По его словам, последний раз «Мосфильм» проводил такую неделю в Австрии в 2001 году. «Постараемся, чтобы с нынешнего года такие показы в Австрии стали традицией», — сказал режиссер.
Несмотря на разницу менталитетов, режиссер уверен, что австрийская публика поймет российские фильмы. «Все привезенные фильмы снабжены немецкими субтитрами, — подчеркнул Шахназаров. — Когда снимаешь, не разделяешь будущего зрителя на российского и иностранного. Если фильм хороший, то его с одинаковым вниманием будут смотреть и в России, и в Австрии, и в любой другой стране». «Вопрос не в „национальности“ картины, а в её качестве», — заключил режиссер.
В четверг пройдет встреча Шахназарова с соотечественниками в Российском доме науки и культуры в Вене, где будет демонстрироваться его фильм «День полнолуния».