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В австрийской столице началась неделя российского кино

24 апреля 2009, 18:44
Фильм «Исчезнувшая империя» открыл в одном из центральных кинотеатров Вены «Бург-кино» неделю российского кино в Австрии. В программе кинонедели представлены исключительно ленты «Мосфильма»: «Андрей Рублев», фильм-балет «Спартак», «Пассажирка», «Всадник по имени Смерть», «Зеркало».

На открытии перед собравшимися выступил сам режиссер «Исчезнувшей империи» и генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров. «Правильнее назвать это мероприятие — «неделей „Мосфильма“, поскольку мы привезли киноленты только нашего производства», — рассказал он журналистам.

По его словам, последний раз «Мосфильм» проводил такую неделю в Австрии в 2001 году. «Постараемся, чтобы с нынешнего года такие показы в Австрии стали традицией», — сказал режиссер.

Несмотря на разницу менталитетов, режиссер уверен, что австрийская публика поймет российские фильмы. «Все привезенные фильмы снабжены немецкими субтитрами, — подчеркнул Шахназаров. — Когда снимаешь, не разделяешь будущего зрителя на российского и иностранного. Если фильм хороший, то его с одинаковым вниманием будут смотреть и в России, и в Австрии, и в любой другой стране». «Вопрос не в „национальности“ картины, а в её качестве», — заключил режиссер.

В четверг пройдет встреча Шахназарова с соотечественниками в Российском доме науки и культуры в Вене, где будет демонстрироваться его фильм «День полнолуния».

#Новости#Россия#Кино#Европа#Таня#Культура
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