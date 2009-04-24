Тюменцы заплатят 2000 рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности

За 2009 пожарные подразделения Тюменского гарнизона 727 раз выезжали на тушение горящего мусора и травы, сообщает Nashgorod.ru служба МЧС РФ по Тюмеской области. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2823 выезда за аналогичный период 2008года). Несмотря на благоприятную обстановку, сейчас необходимо соблюдать максимальную осторожность и бдительность.