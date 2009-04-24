Тюменцы заплатят 2000 рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности

За 2009 пожарные подразделения Тюменского гарнизона 727 раз выезжали на тушение горящего мусора и травы, сообщает Nashgorod.ru служба МЧС РФ по Тюмеской области. Это в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2823 выезда за аналогичный период 2008года). Несмотря на благоприятную обстановку, сейчас необходимо соблюдать максимальную осторожность и бдительность.
Снег уже полностью сошел, обнажив накопившийся за зиму мусор, заросли сухой травы на обочинах дорог, в лугах и на болотах, ботву, оставленную с осени на огородах…
Все это усиленно убирается, и как правило, сжигается. Армия огородников выдвинулась на свои загородные участки, топят печи, прогревая отсыревшие за зиму дома и бани… Причиной весенних пожаров, в большинстве случаев, является человеческая беспечность, невнимательность, игнорирование правил пожарной безопасности.
15 апреля 2009 года в районе улицы Мельзаводская произошло загорание травы на площади 1 гектар. В результате чего создалась реальная угроза возгорание гаражей, находившихся в непосредственной близости. В ликвидации пожара было задействовано 7 человек личного состава и 2 единицы техники. Благодаря оперативным действиям огнеборцев, огонь удалось быстро потушить: гаражи не пострадали.
ГУ МЧС России по Тюменской области напоминает, что за несоблюдение правил пожарной безопасности полается штраф до 2000 тыс. рублей для физических лиц, до 4000 для должностных лиц и от 10 до 20000 для юридических.
В преддверии субботника и массового выезда на загородные участки, просим Вас, уважаемые земляки, не допускать пала травы, сжигать мусор и траву только в металлических бочках или коробах вдали от жилых зданий и сооружений, не оставлять огонь без присмотра!
По всем вопросам, связанным с нарушением правил пожарной безопасности, звоните по телефону доверия: (3452) 590 549.
Телефон Единой дежурной диспетчерской службы ГУ МЧС России по Тюменской области — «01», для абонентов компаний сотовой связи — «112».