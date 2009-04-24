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Тюменцев ждет вечеринка в стиле тектоник!

24 апреля 2009, 17:18
8 мая пройдет первая официальная вечеринка в стиле тектоник в Тюмени. Гостей ждут зажигательные танцы от профессиональных аниматоров, специально подготовленных для этой вечеринки, и лучшие сеты от Dj Frong, Dj DeTune и Dj Richi.
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Тюмень

8 мая в ночном клубе «А-клуб»(бывший НК Ультра) креативная группа «А+Б» совместно с танцевальной школой Dance Life проведет первую официальную вечеринку в стиле тектоник в Тюмени.

Вечеринки в стиле тектоник активно шагают по всей стране с 2008 года, и пользуются огромным успехом, но пока ещё не успели добраться до Тюмени.

8 мая вас ждут зажигательные танцы от профессиональных аниматоров, специально подготовленных для этой вечеринки, и лучшие сеты от Dj Frong, Dj DeTune и Dj Richi.

Вести всю эту феерию танцев и музыки будет неповторимый МС Джокер!

Стоимость билета припокупке заранее — 200 рублей, в день вечеринки — 250 рублей.

Торопитесь, количество билетов ограничено!

Заказ и бронирование столиков, а также по всем интересующим вас вопросам обращаться по телефонам: 8-922-478-05-01 — Александр, 8-904-877-00-08 и 8-906-822-81-82 — Максим.

#Новости#Тюмень#Клубы#Таня#Культура
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