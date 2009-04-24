Тюменцев ждет вечеринка в стиле тектоник!

8 мая в ночном клубе «
Вечеринки в стиле тектоник активно шагают по всей стране с 2008 года, и пользуются огромным успехом, но пока ещё не успели добраться до Тюмени.
8 мая вас ждут зажигательные танцы от профессиональных аниматоров, специально подготовленных для этой вечеринки, и лучшие сеты от Dj Frong, Dj DeTune и Dj Richi.
Вести всю эту феерию танцев и музыки будет неповторимый МС Джокер!
Стоимость билета припокупке заранее — 200 рублей, в день вечеринки — 250 рублей.
Торопитесь, количество билетов ограничено!
Заказ и бронирование столиков, а также по всем интересующим вас вопросам обращаться по телефонам: