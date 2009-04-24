Тюменец изнасиловал девушку, угрожая ей убийством

Как установлено следствием, вечером 8 апреля 2009 года неоднократно судимый за корыстные преступления молодой человек находился во дворе дома № 6 по ул. Малиновского Тюмени со своим братом и приятелями. В это время к ним подошла 17-летняя девушка — знакомая брата, с которой они немного поговорили, после чего направились по домам.