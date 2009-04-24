Тюменец изнасиловал девушку, угрожая ей убийством

Как установлено следствием, вечером 8 апреля 2009 года неоднократно судимый за корыстные преступления молодой человек находился во дворе дома № 6 по ул. Малиновского Тюмени со своим братом и приятелями. В это время к ним подошла
Решив надругаться над несовершеннолетней, парень догнал её и силой завёл в малолюдное место за домом. Для подавления сопротивления со стороны своей жертвы злоумышленник пригрозил ей убийством и стал душить девушку, отчего она на некоторое время потеряла сознание. Сломив волю потерпевшей, злодей надругался над ней и скрылся с места происшествия.
Придя в себя, несовершеннолетняя сообщила о совершённом в отношении неё преступлении в правоохранительные органы.
Благодаря оперативности сотрудников милиции, злоумышленник был задержан «по горячим следам». По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, тюменец заключён под стражу, сообщили Nashgorod.ru в
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетней). В ходе грамотно подготовленного и проведённого следователем допроса обвиняемый полностью признал вину в совершённом преступлении.
В настоящее время проводится комплекс