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Тюменец изнасиловал девушку, угрожая ей убийством

24 апреля 2009, 11:17
Следственным отделом по Ленинскому округу Тюмени привлечён к уголовной ответственности 25-летний житель областного центра, обвиняемый в изнасиловании, соединённом с угрозой убийством, в отношении заведомо несовершеннолетней.
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, вечером 8 апреля 2009 года неоднократно судимый за корыстные преступления молодой человек находился во дворе дома № 6 по ул. Малиновского Тюмени со своим братом и приятелями. В это время к ним подошла 17-летняя девушка — знакомая брата, с которой они немного поговорили, после чего направились по домам.

Решив надругаться над несовершеннолетней, парень догнал её и силой завёл в малолюдное место за домом. Для подавления сопротивления со стороны своей жертвы злоумышленник пригрозил ей убийством и стал душить девушку, отчего она на некоторое время потеряла сознание. Сломив волю потерпевшей, злодей надругался над ней и скрылся с места происшествия.

Придя в себя, несовершеннолетняя сообщила о совершённом в отношении неё преступлении в правоохранительные органы.

Благодаря оперативности сотрудников милиции, злоумышленник был задержан «по горячим следам». По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, тюменец заключён под стражу, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединённое с угрозой убийством, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетней). В ходе грамотно подготовленного и проведённого следователем допроса обвиняемый полностью признал вину в совершённом преступлении.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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