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Тома Джонса признали главным автором хитов

24 апреля 2009, 09:26
Британский эстрадный певец Том Джонс стал признанным хитмейкером — музыканта удостоили награды Howie Richmond Hitmaker Award 2009 года. Вручение приза будет приурочено к сорокалетнему юбилею Зала славы авторов песен и состоится в Нью-Йорке 18 июня.

Об этом сообщается на сайте издания New Musical Express.

Учредители Howie Richmond Hitmaker Award решили отметить «достижения, исключительную выносливость и уникальность таланта» сэра Тома. Ранее лауреатами этой премии становились такие коллеги певца из Уэльса как один из основоположников рок-н-ролла Чак Берри, продюсер Клайв Дэвис, кантри-музыкант Гарт Брукс, певицы Уитни Хьюстон, Глория Эстефан и Дайана Росс, а также певец Майкл Болтон.

Что касается Тома Джонса, то за время своей музыкальной карьеры, которая началась в 1965 году, он записал более 40 альбомов. В 1965 году его композиция «It’s Not Unusual» возглавила британский чарт, и в этом же году певец был удостоен премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» как лучший дебютант.

С 1976 по 1985 год Джонс 16 раз возглавлял чарт Billboard Country Music. Хит музыканта «Sex Bomb», который был выпущен в качестве сингла с альбома 1999 года «Reload», признан наиболее часто проигрываемой на европейском радио композицией. Последний альбом Джонса — «24 Hours» вышел осенью 2008 года.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
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