Тома Джонса признали главным автором хитов

Что касается Тома Джонса, то за время своей музыкальной карьеры, которая началась в 1965 году, он записал более 40 альбомов. В 1965 году его композиция «It’s Not Unusual» возглавила британский чарт, и в этом же году певец был удостоен премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» как лучший дебютант.