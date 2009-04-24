Тома Джонса признали главным автором хитов

Об этом сообщается на сайте издания New Musical Express.
Учредители Howie Richmond Hitmaker Award решили отметить «достижения, исключительную выносливость и уникальность таланта» сэра Тома. Ранее лауреатами этой премии становились такие коллеги певца из Уэльса как один из основоположников
Что касается Тома Джонса, то за время своей музыкальной карьеры, которая началась в 1965 году, он записал более 40 альбомов. В 1965 году его композиция «It’s Not Unusual» возглавила британский чарт, и в этом же году певец был удостоен премии Американской академии звукозаписи «Грэмми» как лучший дебютант.
С 1976 по 1985 год Джонс 16 раз возглавлял чарт Billboard Country Music. Хит музыканта «Sex Bomb», который был выпущен в качестве сингла с альбома 1999 года «Reload», признан наиболее часто проигрываемой на европейском радио композицией. Последний альбом Джонса — «24 Hours» вышел осенью 2008 года.