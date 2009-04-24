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Тобольск временно остался без газа

24 апреля 2009, 12:38
Об этом сегодня на брифинге для городских и региональных СМИ заявил Василий Плесовских, заместитель главы администрации Тобольска, председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи.

Об этом сегодня на брифинге для городских и региональных СМИ заявил Василий Плесовских, заместитель главы администрации Тобольска, председатель комитета по ЖКХ, транспорту и связи, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тобольска.

Вчера, 23 апреля в 23.00 на диспетчерский пульт поступила информация о снижении давления в магистральном газопроводе. В 23.30 газ перестал поступать на город. Причина — авария на магистральном газопроводе в районе Аремзянки, а именно — разошелся шов. ТЭЦ, равно как и все газовые котельные, перешли на резервное топливо, запасы которого имеются в достаточном количестве.

К сожалению, задерживаются работы по восстановлению газопровода в связи с погодными условиями и растаявшими зимними дорогами. Несмотря на это, заверил Василий Плесовских, принимаются все меры для устранения чрезвычайной ситуации. Главный коммунальщик города призвал население отнестись с пониманием к данной ситуации, по возможности, ограничить потребление горячей воды, на данный момент температура в батареях отопления уже снижена. 1079 частных жилых газифицированных домов пока остаются без отопления, хотя здесь выручают альтернативные виды отопления — электричество и обогрев дровами.

#Новости#Аварии#Ксения#Общество
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