Тобольск временно остался без газа

К сожалению, задерживаются работы по восстановлению газопровода в связи с погодными условиями и растаявшими зимними дорогами. Несмотря на это, заверил Василий Плесовских, принимаются все меры для устранения чрезвычайной ситуации. Главный коммунальщик города призвал население отнестись с пониманием к данной ситуации, по возможности, ограничить потребление горячей воды, на данный момент температура в батареях отопления уже снижена. 1079 частных жилых газифицированных домов пока остаются без отопления, хотя здесь выручают альтернативные виды отопления — электричество и обогрев дровами.