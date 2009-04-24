Студенты ТюмГУ побывали на Оксфордской вечеринке

Это уже второе собрание стипендиатов Оксфордского Фонда. Проходит оно в дружеской уютной обстановке. Несмотря на кризис, столы накрыты, стипендии вручаются и проводятся встречи, объединяющие гуманитарную элиту университета. А ведь в её состав можешь войти любой студент. Для этого нужно учиться без троек и активно участвовать в общественной жизни. Тем не менее, нужно показать себя в очень выгодном свете, так как Оксфордский Фонд выделяет всего 100 стипендий для студентов-гуманитариев .