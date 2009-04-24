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Студенты ТюмГУ побывали на Оксфордской вечеринке

24 апреля 2009, 15:29
Встреча стипендиатов Оксфордского Российского Фонда с ректором университета Геннадием Чеботаревым состоялась 22 апреля.

Девушки, одетые в красивые платья с восхитительными прическами и на высоких каблуках, и молодые люди в костюмах скромно ждали появления ректора в столовой истфака. «За последнее десятилетие я впервые приглашен на бал, а не на светскую тусовку или вечеринку, как принято в последнее время», — с этих слов ректора началось мероприятие.

Это уже второе собрание стипендиатов Оксфордского Фонда. Проходит оно в дружеской уютной обстановке. Несмотря на кризис, столы накрыты, стипендии вручаются и проводятся встречи, объединяющие гуманитарную элиту университета. А ведь в её состав можешь войти любой студент. Для этого нужно учиться без троек и активно участвовать в общественной жизни. Тем не менее, нужно показать себя в очень выгодном свете, так как Оксфордский Фонд выделяет всего 100 стипендий для студентов-гуманитариев.

ТюмГУ университет занимает 10 место в списке лучших классических вузов России. В перспективах развития стоит задача сделать ТюмГУ Национальным исследовательско-экологическим университетом. Если вуз получит этот статус, то будет дополнительное финансирование, следовательно, откроются новые перспективы для студентов. Это одна из тем, которая обсуждалась на встрече.

#Новости#Стипендия#ТюмГУ#Таня#Общество
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