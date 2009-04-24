Салехард: с новым уставом к новым методам управления

Устав в прежней редакции просуществовал менее года.
Согласно новому городскому уставу упраздняются прямые выборы мэра города. По новым правилам, руководить городом будет председатель гордумы, а оперативным управлением займется
На заседании профильных комитетов председатель городской думы Салехарда Александр Беленький заметил, что последнее заседание парламента пройдет в июне, а, следовательно, косвенно подтвердил информацию о досрочном прекращении полномочий думы и проведении в сентябре выборов нового состава думы.