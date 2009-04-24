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Салехард: с новым уставом к новым методам управления

24 апреля 2009, 16:18
Сегодня депутаты городской думы Салехарда внесли поправки в Устав муниципального образования. Прежде всего, они касаются изменений в организации местного самоуправления. Принятию новой редакции устава предшествовали публичные слушания и обсуждение на думских комитетах.
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Ямал

Устав в прежней редакции просуществовал менее года.

Согласно новому городскому уставу упраздняются прямые выборы мэра города. По новым правилам, руководить городом будет председатель гордумы, а оперативным управлением займется сити-менеджер. Его назначит глава города по результатам конкурса. Более того, изменения в устав вводят смешанную, мажоритарно-пропорциональную систему выборов, когда часть депутатов избирается по партийным спискам, другая — по мажоритарным округам. Срок исполнения депутатских полномочий — пять лет, на такой же срок назначается и сити-менеджер.

На заседании профильных комитетов председатель городской думы Салехарда Александр Беленький заметил, что последнее заседание парламента пройдет в июне, а, следовательно, косвенно подтвердил информацию о досрочном прекращении полномочий думы и проведении в сентябре выборов нового состава думы.

#Новости#Ямал#Салехард#Таня#Политика
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