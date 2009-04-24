Салехард: с новым уставом к новым методам управления

Согласно новому городскому уставу упраздняются прямые выборы мэра города. По новым правилам, руководить городом будет председатель гордумы, а оперативным управлением займется сити-менеджер . Его назначит глава города по результатам конкурса. Более того, изменения в устав вводят смешанную, мажоритарно-пропорциональную систему выборов, когда часть депутатов избирается по партийным спискам, другая — по мажоритарным округам. Срок исполнения депутатских полномочий — пять лет, на такой же срок назначается и сити-менеджер .