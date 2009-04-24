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Российский траулер затонул у побережья Норвегии

24 апреля 2009, 13:58
Российский траулер «Коралнес» затонул в Баренцевом море в 130 километрах от побережья Норвегии, сообщает норвежское издание The Norway Post в пятницу, 24 апреля.

По предварительной информации, судно затонуло во время шторма.

Все 17 членов экипажа были спасены. 15 моряков были подобраны другим российским траулером со спасательных плотов, а двое моряков были подняты из воды вертолетчиками норвежской спасательной службы.

Наименование российского судна, пришедшего на помощь по сигналу бедствия не уточняется. Моряки, спасенные вертолетчиками Норвегии, доставлены в больницу норвежского города Тромсе. О состоянии их здоровья пока ничего не сообщается.

Напомним, в марте 2008 года российский траулер «Коралнес» был задержан береговой охраной Норвегии за нарушение правил рыболовства. Позже судовладелец (российское ЗАО «Севрыбком-1») был оштрафован властями Норвегии на сумму 500 тысяч норвежских крон (около 100 тысяч долларов США) за то, что капитан не уведомил норвежскую сторону о завершении промысла в норвежской экономической зоне и об объеме улова.

#Новости#Транспорт#Происшествия#Таня
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