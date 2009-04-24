Российский траулер затонул у побережья Норвегии

Напомним, в марте 2008 года российский траулер «Коралнес» был задержан береговой охраной Норвегии за нарушение правил рыболовства. Позже судовладелец (российское ЗАО « Севрыбком-1 » ) был оштрафован властями Норвегии на сумму 500 тысяч норвежских крон (около 100 тысяч долларов США) за то, что капитан не уведомил норвежскую сторону о завершении промысла в норвежской экономической зоне и об объеме улова.