Российский траулер затонул у побережья Норвегии

По предварительной информации, судно затонуло во время шторма.
Все 17 членов экипажа были спасены. 15 моряков были подобраны другим российским траулером со спасательных плотов, а двое моряков были подняты из воды вертолетчиками норвежской спасательной службы.
Наименование российского судна, пришедшего на помощь по сигналу бедствия не уточняется. Моряки, спасенные вертолетчиками Норвегии, доставлены в больницу норвежского города Тромсе. О состоянии их здоровья пока ничего не сообщается.
Напомним, в марте 2008 года российский траулер «Коралнес» был задержан береговой охраной Норвегии за нарушение правил рыболовства. Позже судовладелец (российское