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Поисковик по личным данным россиян закрыли

24 апреля 2009, 17:57
Поисковик Radarix, базы данных которого содержали терабайты информации о россиянах и жителях других стран СНГ, закрыли.

На главной странице ресурса сказано, что он был закрыт в соответствии с конвенцией Совета Европы «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных».

Сообщение о закрытии ресурса на его главной странице написано на русском и английском языках. Под ним размещена ссылка, ведущая на сайт ФСБ.

Сайт Radarix появился в конце марта прошлого года. Он позиционировался как личный частный детектив для пользователей интернета.

Авторы Radarix подчеркивали, что он может использоваться для поиска родственников, одноклассников и друзей, сбора информации о человеке, организации или автомобиле, проверки судимости, криминальных связей и финансовой состоятельности.

На сайте в основном были данные за 2003–2004 годы. Искать можно было по имени и фамилии, номерам телефонов, ИНН, номерному знаку автомобиля, номеру водительского удостоверения, адресу проживания, паспортным данным и другим параметрам. С середины 2008 года Radarix начал брать деньги за доступ к своим базам данных.

Предполагается, что Radarix нарушал и российские законы. В частности, статью 137 Уголовного кодекса, которая наказывает за незаконный сбор или распространение сведений о личной или семейной тайне из корыстной или иной заинтересованности.

Также предполагалось, что Radarix нарушал и принятый в 2006 году закон «О персональных данных». Но он требует привести информационные системы, созданные до 2006 года и работающие с персональными данными, в соответствие с новыми нормами к 2010 году. А доказать, что Radarix создан не до 2006 года — невозможно.

Отметим, что в настоящее время не работают сайты radarix.com и radarix.org. Однако в Сети доступен ресурс radarix.biz. Эти сайты позиционируются как один проект с одинаковым функционалом.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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