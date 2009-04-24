Поисковик по личным данным россиян закрыли

Также предполагалось, что Radarix нарушал и принятый в 2006 году закон «О персональных данных». Но он требует привести информационные системы, созданные до 2006 года и работающие с персональными данными, в соответствие с новыми нормами к 2010 году. А доказать, что Radarix создан не до 2006 года — невозможно.