Объявлены лауреаты фестиваля «Новая реальность»

Всего лауреатов выбирали в десяти номинациях. Служба «Бюро находок» победила в номинации «Развитие интернета в регионах», Letopisi 2.0 — в номинации «Web 2.0», лучшим сайтом в «Интернете для детей» стала социальная сеть «Бибигоша». Проект « Инка-Фильм » стал лауреатом в «Науке и образовании», победителем в номинации «Бизнес в интернете» оказался hifiNews.ru, а лучшим некоммерческим интернет-проектом — фонд «Детские Домики».