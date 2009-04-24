Объявлены лауреаты фестиваля «Новая реальность»

Сайты оценивали по пяти критериям: уникальность идеи, информативность, социальная значимость, дизайн и юзабилити, а также интерактивность.
Всего лауреатов выбирали в десяти номинациях. Служба «Бюро находок» победила в номинации «Развитие интернета в регионах», Letopisi 2.0 — в номинации «Web 2.0», лучшим сайтом в «Интернете для детей» стала социальная сеть «Бибигоша». Проект «
В номинации «Культура» лучше всех оказалось «Старое радио», среди региональных и городских
Кроме того, оргкомитет решил учредить спецприз за высокую социальную эффективность и красоту проекта. В этой дополнительной номинации победил проект Rusturn.com, популяризующий интернет для россиян, проживающих за рубежом.
Фестиваль «Новая реальность» учрежден в 2002 году. В 2009 году на участие в конкурсе было подано свыше пятисот заявок.