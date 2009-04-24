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Объявлены лауреаты фестиваля «Новая реальность»

24 апреля 2009, 09:55
В Москве 22 апреля объявили сайты-лауреаты фестиваля «Новая реальность-2009», которых выбирали в два этапа — при помощи голосования жюри и оценки членов экспертного совета, говорится в пресс-релизе организаторов.

Сайты оценивали по пяти критериям: уникальность идеи, информативность, социальная значимость, дизайн и юзабилити, а также интерактивность.

Всего лауреатов выбирали в десяти номинациях. Служба «Бюро находок» победила в номинации «Развитие интернета в регионах», Letopisi 2.0 — в номинации «Web 2.0», лучшим сайтом в «Интернете для детей» стала социальная сеть «Бибигоша». Проект «Инка-Фильм» стал лауреатом в «Науке и образовании», победителем в номинации «Бизнес в интернете» оказался hifiNews.ru, а лучшим некоммерческим интернет-проектом — фонд «Детские Домики».

В номинации «Культура» лучше всех оказалось «Старое радио», среди региональных и городских интернет-проектов лучшим стал сайт Липки.infoArtcom, а номинация «СМИ и массовые коммуникации» досталась саратовскому интернет-изданию «Заря молодежи».

Кроме того, оргкомитет решил учредить спецприз за высокую социальную эффективность и красоту проекта. В этой дополнительной номинации победил проект Rusturn.com, популяризующий интернет для россиян, проживающих за рубежом.

Фестиваль «Новая реальность» учрежден в 2002 году. В 2009 году на участие в конкурсе было подано свыше пятисот заявок.

#Новости#Интернет#Таня#Общество
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