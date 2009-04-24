На «Красную горку» в Тюмени ожидается свадебный ажиотаж

Впрочем, сотрудники ЗАГС скептически относятся к таким поверьям. «Не знаю, на сколько это оправдывается в жизни. Я больше верю в то, что люди сами должны строить свою судьбу. Уметь и любить, и уважать, и слышать друг друга», — подчеркнула Надежда Бойко.