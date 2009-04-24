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На «Красную горку» в Тюмени ожидается свадебный ажиотаж

24 апреля 2009, 10:36
Народный праздник — «Красная горка», который отмечается в первое воскресенье после Пасхи, самый желанный день бракосочетания для тюменцев.
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Тюмень

В предстоящую субботу во всех городских отделениях ЗАГС ожидается свадебный бум.

Как рассказала председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени Надежда Бойко, уже традиционно с двадцатых чисел апреля по 1 мая во всех отделах ЗАГС наблюдается большое количество бракосочетаний. Этому способствует несколько факторов: и праздник «Красная горка», и то, что люди торопятся успеть сыграть свадьбу до мая.

«Почему-то наша молодежь соотносит слово май со словом маяться, хотя тут никакой связи нет. Тем не менее, много лет уже в мае бракосочетаний очень мало. Поэтому люди стремятся зарегистрировать брак между окончанием Поста и началом месяца май», — отметила Надежда Бойко.

Тюменская молодежь хочет сыграть свадьбу именно 25 или, в крайнем случае, 24 апреля. Такая традиция существовала на Руси давно. Считается, что браки, заключенные на «Красную горку», должны быть счастливыми.

Впрочем, сотрудники ЗАГС скептически относятся к таким поверьям. «Не знаю, на сколько это оправдывается в жизни. Я больше верю в то, что люди сами должны строить свою судьбу. Уметь и любить, и уважать, и слышать друг друга», — подчеркнула Надежда Бойко.

#Новости#Тюмень#Отношения#Таня#Общество
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