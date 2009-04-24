На «Красную горку» в Тюмени ожидается свадебный ажиотаж

В предстоящую субботу во всех городских отделениях ЗАГС ожидается свадебный бум.
Как рассказала председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени Надежда Бойко, уже традиционно с двадцатых чисел апреля по 1 мая во всех отделах ЗАГС наблюдается большое количество бракосочетаний. Этому способствует несколько факторов: и праздник «Красная горка», и то, что люди торопятся успеть сыграть свадьбу до мая.
«
Тюменская молодежь хочет сыграть свадьбу именно 25 или, в крайнем случае, 24 апреля. Такая традиция существовала на Руси давно. Считается, что браки, заключенные на «Красную горку», должны быть счастливыми.
Впрочем, сотрудники ЗАГС скептически относятся к таким поверьям. «Не знаю, на сколько это оправдывается в жизни. Я больше верю в то, что люди сами должны строить свою судьбу. Уметь и любить, и уважать, и слышать друг друга», — подчеркнула Надежда Бойко.