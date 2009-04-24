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Metallica выступит в России в 2010 году

24 апреля 2009, 19:39
Американская группа Metallica посетит Россию в ходе турне в поддержку своего последнего альбома «Death Magnetic» в 2010 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу группы компаний-организаторов гастролей SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр» Надежду Соловьеву.

По словам Соловьевой, группа даст концерт в московском спорткомплексе «Олимпийский» и выступит на открытии нового стадиона в Санкт-Петербурге.

Под места для посетителей московского шоу организаторы планируют занять все трибуны «Олимпийского». «Мы уже делали концерт на стадионе — хочется сделать что-то новое. Теперь мы хотим сделать концерт на весь „Олимпийский“ с кругом посередине. У них есть специально сдизайнированный на подобную сцену проект», — заявила Надежда Соловьева.

Последний концерт Metallica в России состоялся 18 июля 2008 года в СКК «Петербургский».

Тур World Magnetic Tour в поддержку вышедшего 12 сентября 2008 года «Death Magnetic» стартовал 17 октября. К настоящему времени Metallica успели отыграть в США, Канаде и первую часть европейского тура. После окончания серии концертов в Европе, которые будут прерваны в июне на три выступления в Мексике, коллектив вернется в США и Канаду. Пока на официальном сайте последним концертом указано выступление в американском Сан-Хосе 12 декабря 2009 года. Однако ожидается, что World Magnetic Tour продолжится и в 2010 году.

#Новости#Музыка#Таня#Культура
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