Metallica выступит в России в 2010 году

По словам Соловьевой, группа даст концерт в московском спорткомплексе «Олимпийский» и выступит на открытии нового стадиона в
Под места для посетителей московского шоу организаторы планируют занять все трибуны «Олимпийского». «Мы уже делали концерт на стадионе — хочется сделать
Последний концерт Metallica в России состоялся 18 июля 2008 года в СКК «Петербургский».
Тур World Magnetic Tour в поддержку вышедшего 12 сентября 2008 года «Death Magnetic» стартовал 17 октября. К настоящему времени Metallica успели отыграть в США, Канаде и первую часть европейского тура. После окончания серии концертов в Европе, которые будут прерваны в июне на три выступления в Мексике, коллектив вернется в США и Канаду. Пока на официальном сайте последним концертом указано выступление в американском