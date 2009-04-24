Metallica выступит в России в 2010 году

Тур World Magnetic Tour в поддержку вышедшего 12 сентября 2008 года «Death Magnetic» стартовал 17 октября. К настоящему времени Metallica успели отыграть в США, Канаде и первую часть европейского тура. После окончания серии концертов в Европе, которые будут прерваны в июне на три выступления в Мексике, коллектив вернется в США и Канаду. Пока на официальном сайте последним концертом указано выступление в американском Сан-Хосе 12 декабря 2009 года. Однако ожидается, что World Magnetic Tour продолжится и в 2010 году.