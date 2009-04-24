nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Маленькие тюменцы приняли участие в конкурсе рисунков и поделок

24 апреля 2009, 15:47
В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, на базе Областного центра дополнительного образования детей и молодёжи «Дом истории, краеведения и туризма» прошло награждение участников и победителей конкурса рисунков и поделок.
Сюжет
Тюмень

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, на базе Областного центра дополнительного образования детей и молодёжи «Дом истории, краеведения и туризма» в Тюмени прошло награждение участников и победителей конкурса рисунков и поделок.

В конкурсе приняли участие обучающиеся 1–11 классов из 7 общеобразовательных учреждений города.

Участники конкурса, занявшие призовые места, награждены призами управления по экологии Администрации города Тюмени. Среди рисунков лучшей признана работа ученика школы № 35 Дениса Друздя, лучшая поделка получилась у Фариды Насибовой — учащейся центра развития детей и молодёжи «Факел».

Ребята, принявшие участие, и не занявшие призовые места в конкурсе, получили поощрительные призы и свидетельства об участии в конкурсе, сообщает пресс-служба главы администрации города.

#Новости#Тюмень#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25