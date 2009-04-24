Маленькие тюменцы приняли участие в конкурсе рисунков и поделок

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности, на базе Областного центра дополнительного образования детей и молодёжи «Дом истории, краеведения и туризма» в Тюмени прошло награждение участников и победителей конкурса рисунков и поделок.
В конкурсе приняли участие обучающиеся 1–11 классов из 7 общеобразовательных учреждений города.
Участники конкурса, занявшие призовые места, награждены призами управления по экологии Администрации города Тюмени. Среди рисунков лучшей признана работа ученика школы № 35 Дениса Друздя, лучшая поделка получилась у Фариды Насибовой — учащейся центра развития детей и молодёжи «Факел».
Ребята, принявшие участие, и не занявшие призовые места в конкурсе, получили поощрительные призы и свидетельства об участии в конкурсе, сообщает