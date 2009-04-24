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Кризис поставил под угрозу перепись населения России

24 апреля 2009, 09:44
Всероссийская перепись населения 2010 года может не состояться или её дата будет перенесена. Об этом на пресс-конференции заявил глава Росстата Владимир Соколин.

По его словам, в связи с экономическим кризисом создалась сложная ситуация. Для проведения переписи необходимо выделить 11 миллиардов рублей, из которых 8 миллиардов — это зарплата переписчиков. Соколин уточнил, что вопрос о выделении необходимых средств должен быть решен в течение ближайшего месяца.

Глава Росстата заверил, что его ведомство продолжит подготовительные работы.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на слова начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Ирины Збарской сообщило, что на перепись планировалось выделить 17 миллиардов рублей. Она исключила возможность переноса переписи, однако уточнила, что расходы на нее в 2009 году уже уменьшены на 30 процентов. В большинстве регионов перепись планируется провести с 14 по 25 октября 2010 года.

Распоряжение о проведении в 2010 году очередной переписи населения России подписал в январе 2006 года тогдашний премьер-министр Михаил Фрадков.

#Новости#Россия#Перепись#Таня#Общество
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