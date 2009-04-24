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Казахстан собрался вступить в ЕС

24 апреля 2009, 13:20
Казахстан планирует стать членом Европейского союза. Об этом, как сообщает «РБК», заявил посол республики в РФ Адильбек Джаксыбеков.

«Мы хотели бы в будущем вступить в ЕС, но не как Эстония и Латвия, а как равноправный партнер», — заявил дипломат. Прибалтийские республики, напомним, стали членами Евросоюза в 2004 году. Казахстан, как утверждает Джаксыбеков, будет позиционировать себя в Европе в качестве «самодостаточного региона».

Посол высказал мнение, что евроинтеграция республики не повредит её отношениям с РФ. «Чем больше будет связей у Казахстана с Евросоюзом, тем выгоднее для России», — считает он. Дипломат предположил, что присоединение к ЕС может произойти «не при нынешней власти» (очевидно, имея в виду нынешнее руководство Казахстана и действующего президента Нурсултана Назарбаева).

После того как Казахстан вступит в Европейский союз, последний, по мнению Джаксыбекова, может быть переименован в «Евразийский союз».

В настоящее время в Казахстане действует программа «Путь в Европу», которая подразумевает сотрудничество в таких областях, как энергетика, транспорт и культура. В 2010 году республика будет председательствовать в ОБСЕ, такое право она получила первой из стран СНГ.

#Новости#Казахстан#Европа#Таня#Политика
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