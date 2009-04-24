Казахстан собрался вступить в ЕС

«Мы хотели бы в будущем вступить в ЕС, но не как Эстония и Латвия, а как равноправный партнер», — заявил дипломат. Прибалтийские республики, напомним, стали членами Евросоюза в 2004 году. Казахстан, как утверждает Джаксыбеков, будет позиционировать себя в Европе в качестве «самодостаточного региона».
Посол высказал мнение, что евроинтеграция республики не повредит её отношениям с РФ. «Чем больше будет связей у Казахстана с Евросоюзом, тем выгоднее для России», — считает он. Дипломат предположил, что присоединение к ЕС может произойти «не при нынешней власти» (очевидно, имея в виду нынешнее руководство Казахстана и действующего президента Нурсултана Назарбаева).
После того как Казахстан вступит в Европейский союз, последний, по мнению Джаксыбекова, может быть переименован в «Евразийский союз».
В настоящее время в Казахстане действует программа «Путь в Европу», которая подразумевает сотрудничество в таких областях, как энергетика, транспорт и культура. В 2010 году республика будет председательствовать в ОБСЕ, такое право она получила первой из стран СНГ.