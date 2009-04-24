Казахстан собрался вступить в ЕС

Посол высказал мнение, что евроинтеграция республики не повредит её отношениям с РФ. «Чем больше будет связей у Казахстана с Евросоюзом, тем выгоднее для России», — считает он. Дипломат предположил, что присоединение к ЕС может произойти «не при нынешней власти» (очевидно, имея в виду нынешнее руководство Казахстана и действующего президента Нурсултана Назарбаева).