Итоги фестиваля «Золотой конек» подвели в Тюмени

Лучшим спектаклем стала «Медея» театра «Эски Масчид» из Узбекистана режиссера Овлякули Ходжакули. Лучшим режиссером признан Линас Зайкаускас, за спектакль «Пять пудов любви» в новосибирском театре «Старый дом».
Наталья Бахарева, сыгравшая главную роль в спектакле «Психозе»
Лучшей исполнительницей женской роли второго плана признана Наталья Тищенко из новосибирского молодежного театра «Глобус», спектакль «Наивно. Sупер».
Лучшим актером второго плана стал Александр Калашниченко, сыгравший Чудика в пермском спектакле «Охота жить!».
Лучшую сценографию представил спектакль омского академического театр драмы «До последнего мужчины», курганский спектакль «Ночь любовных помешательств» был удостоен спецприза «за лучший актёрский ансамбль».
Ещё один спецприз жюри — «Лучший спектакль по современной пьесе» — достался челябинскому спектаклю «Я была в доме и ждала, чтобы дождь пришёл».
Традиционный приз «Надежда» получил Михаил Заец за постановку «Момо».
Правление тюменского отделения Союза журналистов вручило благодарственное письмо магнитогорскому спектаклю «Летит».
Журналисты Nashgorod.ru посетили спектакли фестиваля:
Театр «У моста» из Перми представил на суд тюменского зрителя мрачную комедию «Череп из Коннемары» — М.
Актеры показали отличную игру, а вот само содержание пьесы, наполненное черным юмором вызвало противоречивые эмоции —
Театр одновременной игры «Zooпарк» из Нижнего Новгорода порадовал публику инсценировкой поэмы В. Ерофеева «Москва — Петушки».
Несмотря на минимализм декораций — на сцене стояли лишь чемоданы и пустые бутылки — зритель в полной мере прочувствовал замысел режиссера; это было видно по то от души смеющимся, то глубоко задумавшимся лицам зрителей.
Спектакль был поставлен под сопровождение классической музыки и актуальной музыки конца ХХ века. Эмоциональная, живая игра актеров вызвала истинное восхищение. Искренне хотелось кричать браво в некоторых особенно ярких моментах.
Впечатлила тюменцев драма в двух действиях по пьесе Э. Олби «Не боюсь Верджинии Вульф». Игра для взрослых, так охарактеризовали её постановщики. Игра нешуточная, а скорее знакомая каждому зрителю. Во время просмотра уже не замечаешь, как одна классическая «вечерняя» драма американской семьи становится такой русской, такой общечеловеческой. Понять такую психологическую драму, в которой персонажи с их страхами, сомнениями и предрассудками будут проходить по кругам семейного ада, может не каждый. «Не боюсь Вирджинии Вулф…« — на протяжении пьесы фраза приняла оттенок универсальности: то вызов, то заклинание, то угроза.
«Наверное, у нас не останется музыки, живописи. Человечество превратится в муравьев. Исчезнет человеческое „я“, а вместе со мной… Наступит время порядка и покоя… А я протестую против этого и буду драться!» Острота противоречий, параксизм бессилия, гнет масок, и неизвестно, как быть дальше, но есть ещё любовь…
Несмотря на некоторые шероховатости, которые, по мнению отдельных членов жюри, имели место быть на фестивале, основная его задача — знакомство зрителя с новыми театрами, пьесами и театральными формами — была выполнена.