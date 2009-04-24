Итоги фестиваля «Золотой конек» подвели в Тюмени

Впечатлила тюменцев драма в двух действиях по пьесе Э. Олби «Не боюсь Верджинии Вульф». Игра для взрослых, так охарактеризовали её постановщики. Игра нешуточная, а скорее знакомая каждому зрителю. Во время просмотра уже не замечаешь, как одна классическая «вечерняя» драма американской семьи становится такой русской, такой общечеловеческой. Понять такую психологическую драму, в которой персонажи с их страхами, сомнениями и предрассудками будут проходить по кругам семейного ада, может не каждый. «Не боюсь Вирджинии Вулф…« — на протяжении пьесы фраза приняла оттенок универсальности: то вызов, то заклинание, то угроза.