Глава МВД предложил сажать родителей за похищение детей

О конкретных механизмах реализации этого предложения информация пока не поступала. Нургалиев отметил, что в настоящее время отношения между супругами и детьми регулируются Гражданским и Семейным кодексами. Уголовное законодательство России не дает возможности, считает глава МВД, объявлять в международный розыск одного из родителей. «Ситуацию надо решать», — заявил он, выступая на внеочередном заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Как уточнил адвокат Георгий Тюрин, действующий сейчас Уголовный кодекс, в частности статья 126 (похищение человека), не дает возможности квалифицировать как похищение и признать потерпевшим ребенка в случаях, когда его забрал один из родителей.
Поводом для инициативы послужило нашумевшее дело трехлетней Лизы Андре. Право растить и воспитывать ребенка оспаривают россиянка Ирина Беленькая и гражданин Франции
Нургалиев привел в пример законодательство США, где предусмотрено уголовное наказание вплоть до
Однако по словам Тюрина, в российских судах это дело не рассматривалось. Соответственно, и судебное решение о предоставлении матери права опеки над ребенком не принималось. «Решения российского суда о том, чтобы ребенка оставить с матерью, нет, в природе его не существует», — уточнил защитник. Беленькая в своих интервью также не назвала ни дату суда в России, ни место его проведения.
Элиза Андре была похищена у своего отца во французском городе Арле 20 марта 2009 года. При этом похитители избили
12 апреля Ирина Беленькая была задержана вместе с ребенком в Венгрии. Девочку отобрали у матери и вернули отцу, который увез её во Францию. Венгерский суд принял решение об экстрадиции задержанной во Францию. При этом Беленькая отказалась от упрощенной процедуры и теперь суд в течение 40 дней должен рассмотреть новые документы, которые представят стороны, и принять решение.
В случае экстрадиции, во Франции Беленькую ожидает обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и в похищении ребенка. Сама задержанная признала, что была поставлена в известность о решении французского суда, который передал ребенка под опеку отца и определил Францию как место проживания девочки. Впрочем, высокопоставленные российские чиновники не раз заявляли, что существует возможность уладить дело в досудебном порядке.