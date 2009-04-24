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Глава МВД предложил сажать родителей за похищение детей

24 апреля 2009, 17:24
Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев предложил ввести уголовное наказание за похищение ребенка одним из родителей. Дети, по словам министра, не должны становиться «заложниками разногласий между родителями».

О конкретных механизмах реализации этого предложения информация пока не поступала. Нургалиев отметил, что в настоящее время отношения между супругами и детьми регулируются Гражданским и Семейным кодексами. Уголовное законодательство России не дает возможности, считает глава МВД, объявлять в международный розыск одного из родителей. «Ситуацию надо решать», — заявил он, выступая на внеочередном заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Как уточнил адвокат Георгий Тюрин, действующий сейчас Уголовный кодекс, в частности статья 126 (похищение человека), не дает возможности квалифицировать как похищение и признать потерпевшим ребенка в случаях, когда его забрал один из родителей.

Поводом для инициативы послужило нашумевшее дело трехлетней Лизы Андре. Право растить и воспитывать ребенка оспаривают россиянка Ирина Беленькая и гражданин Франции Жан-Мишель Андре. Девочку, как сообщалось, уже несколько раз похищали, история стала широко известна как в России, так и в Европе.

Нургалиев привел в пример законодательство США, где предусмотрено уголовное наказание вплоть до 15-летнего заключения для родителя, который нарушил решение суда и похитил ребенка у другого супруга. Ирина Беленькая не раз заявляла, что российский суд решил оставить девочку на воспитание ей. То, что в 2008 году Жан-Мишель Андре увез ребенка во Францию, Беленькая охарактеризовала как похищение.

Однако по словам Тюрина, в российских судах это дело не рассматривалось. Соответственно, и судебное решение о предоставлении матери права опеки над ребенком не принималось. «Решения российского суда о том, чтобы ребенка оставить с матерью, нет, в природе его не существует», — уточнил защитник. Беленькая в своих интервью также не назвала ни дату суда в России, ни место его проведения.

Элиза Андре была похищена у своего отца во французском городе Арле 20 марта 2009 года. При этом похитители избили Жан-Мишеля Андре на глазах у дочери. В нападении, по словам Андре, участвовала Беленькая, которая позже заявила, что бывший муж угрожал ей пистолетом. По словам Беленькой, за нее вступились прохожие, которые и избили Андре. Своих «спасителей» Беленькая увезла с места инцидента на машине и высадила через некоторое время.

12 апреля Ирина Беленькая была задержана вместе с ребенком в Венгрии. Девочку отобрали у матери и вернули отцу, который увез её во Францию. Венгерский суд принял решение об экстрадиции задержанной во Францию. При этом Беленькая отказалась от упрощенной процедуры и теперь суд в течение 40 дней должен рассмотреть новые документы, которые представят стороны, и принять решение.

В случае экстрадиции, во Франции Беленькую ожидает обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений и в похищении ребенка. Сама задержанная признала, что была поставлена в известность о решении французского суда, который передал ребенка под опеку отца и определил Францию как место проживания девочки. Впрочем, высокопоставленные российские чиновники не раз заявляли, что существует возможность уладить дело в досудебном порядке.

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