Глава МВД предложил сажать родителей за похищение детей

Элиза Андре была похищена у своего отца во французском городе Арле 20 марта 2009 года. При этом похитители избили Жан-Мишеля Андре на глазах у дочери. В нападении, по словам Андре, участвовала Беленькая, которая позже заявила, что бывший муж угрожал ей пистолетом. По словам Беленькой, за нее вступились прохожие, которые и избили Андре. Своих «спасителей» Беленькая увезла с места инцидента на машине и высадила через некоторое время.