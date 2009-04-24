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Дольщики ООО «Стройтехногрупп» готовятся к завтрашнему митингу

24 апреля 2009, 12:14
В прошлую субботу, 18 апреля, дольщики ООО «Стройтехногрупп» провели очередное собрание, на котором их желание выйти на митинг только усилилось.
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Тюмень

Напомним, что 25 апреля, в 12.00 у стен областной администрации (возле памятника Ленину) состоится митинг. Об этом сообщила инициативная группа дольщиков.

Отметим, что дольщики готовится к митингу основательно.

«Размещение информационных роликов на „Радио Город“ в Тюмени и на Первом канале прошло на общих основаниях размещения рекламы по коммерческим расценкам, итого обошлось дольщикам почти в 20 тысяч рублей. Ролик по первому каналу должны були крутить сегодня, в пятницу, пять раз в нескольких популярных программах. Однако прошло только два показа и ролик был снят администрацией города Тюмени и с Первого канала, и с „Радио Город“. Деньги обещали вернуть» — сообщила представитель инициативной группы.

#Новости#Тюмень#Недвижимость#Акции протеста#Ксения#Общество
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