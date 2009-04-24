Дольщики ООО «Стройтехногрупп» готовятся к завтрашнему митингу

«Размещение информационных роликов на „Радио Город“ в Тюмени и на Первом канале прошло на общих основаниях размещения рекламы по коммерческим расценкам, итого обошлось дольщикам почти в 20 тысяч рублей. Ролик по первому каналу должны були крутить сегодня, в пятницу, пять раз в нескольких популярных программах. Однако прошло только два показа и ролик был снят администрацией города Тюмени и с Первого канала, и с „Радио Город“. Деньги обещали вернуть» — сообщила представитель инициативной группы.