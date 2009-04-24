Британские новобрачные сыграли свадьбу по-шрековски

Новобрачная, которая в обычной жизни является медсестрой в хосписе Барнстепла в графстве Девон, говорит, что каждая девушка мечтает выйти замуж «как в сказке». И она получила то, о чем мечтала. «Идея пришла ко мне. Я знала, что мы будем копировать образы героев мультфильма, потому что Кит — вылитый Шрек», — говорит новобрачная.