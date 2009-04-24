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Британские новобрачные сыграли свадьбу по-шрековски

24 апреля 2009, 09:34
Кит Грин и Кристина Англи в течение трех часов были вынуждены ходить в макияже и костюмах героев знаменитого мультфильма «Шрек».

44-летний мистер Грин и его 40-летняя невеста были покрыты зеленой краской и облачены в костюмы, которые носили герои мультфильма. На днях они сочетались браком в присутствии 100 гостей, также одетых как персонажи истории о зеленом великане.

Новобрачная, которая в обычной жизни является медсестрой в хосписе Барнстепла в графстве Девон, говорит, что каждая девушка мечтает выйти замуж «как в сказке». И она получила то, о чем мечтала. «Идея пришла ко мне. Я знала, что мы будем копировать образы героев мультфильма, потому что Кит — вылитый Шрек», — говорит новобрачная.

Мистер Грин в свою очередь говорит: «Это было очень странно, однако мне все понравилось. Мы очень любим эти мультфильмы и моя жена часто говорит мне, что я похож на Шрека», — пишет The Daily Telegraph.

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